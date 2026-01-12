Tigres UANL gana como visitante con doblete de Flores en torneo mexicano de fútbol

CIUDAD DE ‍MÉXICO, 11 ene - Tigres UANL, subcampeón del fútbol mexicano, ganó el domingo ‍2-1 como visitante al ⁠Atlético de San Luis con un doblete de Marcelo Flores en el cierre de la primera jornada del torneo Clausura.

Más temprano, Pumas UNAM y Querétaro empataron 1-1 con goles del panameño Adalberto Carrasquilla y del argentino Mateo ‌Coronel, respectivamente.

En el último partido ⁠de la jornada, disputado ⁠en el estadio Alfonso Lastras de San Luis, el club de la Universidad ‍Autónoma de Nuevo León se adelantó a los 49 ⁠minutos con un potente ‌disparo de Flores dentro del área tras eludir a un adversario.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Atlético de San Luis empató a los 74 minutos por conducto del brasileño ‌naturalizado italiano ‌Joao Pedro, quien remató con la cabeza en el área chica un pase del uruguayo Juan Sanabria.

Tres minutos después, Tigres ​logró el triunfo gracias al doblete de Flores, quien definió con un disparo cruzado de zurda dentro del área tras recibir un pase de talón del francés André-pierre Gignac.

El sábado, el actual ‍bicampeón Toluca inició la defensa de su título con un triunfo de 1-0 como visitante ante Monterrey, Guadalajara ganó 2-0 a Pachuca, León derrotó 2-1 a ​Cruz Azul y Necaxa goleó 3-1 como visitante a Santos Laguna.

El viernes, Atlas ​y Bravos de Ciudad Juárez ganaron sus respectivos compromisos ante Puebla ⁠y Mazatlán por 1-0 y 2-1, respectivamente. En tanto, Tijuana y América empataron sin goles.

Con información de Reuters