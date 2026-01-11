Para este domingo se espera el regreso de un ambiente más cálido luego del frío de los últimos días.

Tras varios días de lluvias y clima inestable, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un cambio positivo para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El domingo se presentará con condiciones más agradables, con un cielo que irá despejándose y un marcado ascenso en las temperaturas.

Según el SMN, el domingo comenzará con un cielo parcialmente a algo nublado, pero se irá despejando durante la tarde y la noche. Se espera que las temperaturas oscilen entre 14 y 30 grados, marcando el regreso de un ambiente más cálido luego del frío y la humedad de los últimos días.

Para el lunes, el pronóstico indica que el calor se hará sentir con fuerza. El cielo permanecerá algo nublado en la madrugada y la mañana, y parcialmente nublado durante la tarde y noche. Las temperaturas irán desde una mínima de 20 grados hasta una máxima que podría alcanzar los 34 grados.

El martes continuará la estabilidad climática acompañada de calor, con un cielo parcialmente nublado en las primeras horas y mayormente nublado durante la tarde y noche. Las marcas térmicas se mantendrán elevadas, con mínimas de 21 grados y máximas que rondarán los 32 grados.

El miércoles también mostrará una jornada con cielo parcialmente nublado durante todo el día, junto con temperaturas que irán de 21 a 33 grados. Este ambiente cálido se mantendrá hasta mitad de semana, ofreciendo días agradables para actividades al aire libre.

¿Cuándo vuelve a llover en Buenos Aires?

Sin embargo, el SMN señala que el jueves podría regresar la inestabilidad al AMBA, con probabilidades de tormentas aisladas en la tarde y la noche. El cielo se presentará parcialmente nublado y las temperaturas oscilarán entre 22 y 30 grados, anticipando un posible cambio en el clima.

Para cerrar la semana, el viernes se espera una mejora en las condiciones meteorológicas, con un cielo ligeramente nublado y un leve descenso en las temperaturas. La mínima será de 15 grados y la máxima llegará a 28 grados, marcando un alivio tras la posible presencia de tormentas.

Alerta amarilla en Tierra del Fuego por fuertes vientos

Por otro lado, el SMN emitió una alerta de nivel amarillo para Tierra del Fuego por viento para las primeras horas de este domingo. La provincia será afectada por vientos fuertes del sector oeste rotando al sector sur, con velocidades entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h, pudiendo ser superadas de manera local.