El anuncio de Max Verstappen sobre su futuro que hace temblar la Fórmula 1: "Dejar"

Verstappen pasó a usar el 3 en esta temporada.

Después de haber perdido su quinto título con Lando Norris por apenas dos puntos, Max Verstappen no ha tenido un buen inicio en la nueva era de la Fórmula 1, a tal punto de que incluso ha considerado abandonar la competencia a fin de año. Sin embargo, los ajustes hechos en la normativa técnica tras Suzuka y la mejora de rendimiento de Red Bull con el correr de las fechas parecen haberlo apaciguado en las últimas fechas.

En lo que va del año, el piloto neerlandés no ha logrado concretar ni una sola victoria y marcha en el sexto lugar de la tabla de posiciones, lejos de las victorias que habían caracterizado sus años anteriores. A esto se suman los rumores sobre su posible partida a Mercedes luego de haber sido visto de nuevo de vacaciones con Toto Wolff en un año en el que puede activar su cláusula de recisión de contrato al no estar entre los tres mejores.

Ahora bien, en la previa al GP de Hungría, el tetracampeón del mundo había manifestado que no tenía nada para decir sobre los rumores que lo posicionaban fuera de la marca de las bebidas energéticas, algo que repitió recientemente. Y es que en declaraciones rescatadas por Motorsport, Verstappen comparó su situación de descontento con la F1 con el presente de Fernando Alonso, quien podría llegar a colgar el casco a fin de año a sus 45 años.

“Tengo 28 años, así que es un poco diferente. Quiero decir, claro que podría dejarlo fácilmente, no es ningún problema, pero me encanta correr y solo intento lidiar con lo que tenemos, aunque lo que tenemos en este momento no sea lo que me gusta”, afirmó Max. Con estas palabras, el neerlandés se refería tanto a la situación de Red Bull como al reglamento técnico actual, que ya no es tan discutido, sobre todo porque sufrirá más modificaciones de cara al 2027.

De ahí que Verstappen haya resaltado que su foco está puesto en volver a la senda del triunfo con Red Bull, equipo que reconoció como su segunda casa, lo que deja ver que no tiene muchos planes de irse a pesar del complejo panorama. “Por mi parte, me siento bien, pero digo que no hay nada que decir porque no está pasando nada. Solo estoy centrado en intentar sacar el máximo partido al coche y eso ya es lo suficientemente complicado de manejar”, cerró.

El neerlandés está sexto con 109 puntos.

¿Cuándo fue la última victoria de Verstappen?

El último triunfo de Verstappen en la F1 tuvo un sabor agridulce, puesto que fue en el GP de Abu Dhabi 2025, ocasión en la que cruzó la línea de meta en el primer lugar, pero el tercer puesto de Norris fue suficiente para negarle el campeonato. Desde entonces, el neerlandés no ha vuelto a ganar y suma cuatro podios en la presente temporada en Canadá, Austria, Bélgica y Hungría.