Van Gaal deja entrever la posibilidad de volver a entrenar a Países Bajos

Imagen de archivo del jugador de Países Bajos Noa Lang (izq) junto al entrenador Louis van Gaal durante el partido de cuartos de final del Mundial de Qatar ante Argentina, en el Estadio Lusail, Qatar.

El veterano ​entrenador Louis van Gaal dijo que no descarta la posibilidad de volver a ponerse al frente de ‌la selección nacional de ‌Países Bajos, en un clima de rumores sobre quién sustituirá a Ronald Koeman.

Van Gaal, que el sábado cumplirá 75 años, ha sido seleccionador de Países Bajos en tres ocasiones, llevando al equipo a las semifinales del Mundial de 2014 y regresando en 2022 para alcanzar los cuartos de final en ​Qatar.

Desde entonces no ⁠ha trabajado a tiempo completo, tras superar un cáncer ‌y ejercer como asesor de la junta directiva ⁠del Ajax de Ámsterdam.

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"Siempre quiero ayudar ⁠a la KNVB (Federación Neerlandesa de Fútbol), igual que quería hacerlo en el Ajax. Y con una plantilla como esa, hay ⁠posibilidades, y creo que Países Bajos aún podría llegar a ​ser campeona de Europa o del mundo, ‌porque el 95% de la ‌plantilla juega en el extranjero y, en su mayoría, ⁠en buenos clubes", dijo Van Gaal en una entrevista con la revista Voetbal International.

No obstante, afirmó que no ha habidos contactos con la federación neerlandesa y se mostró sorprendido ​por el ‌escaso interés en asumir el cargo de seleccionador nacional.

Según reportes de prensa, el exentrenador del Liverpool Arne Slot rechazó el puesto la semana pasada, al igual que el exentrenador del Manchester United Erik ten ⁠Hag. Koeman dimitió como seleccionador tras la derrota ante Marruecos en dieciseisavos de final del Mundial de este año.

Los medios neerlandeses informaron de que el director de la KNVB, Nigel de Jong, encargado del proceso de selección del nuevo técnico, mantuvo el domingo largas conversaciones con Michael Reiziger, el exlateral del Barcelona y ‌del AC Milan, que actualmente es seleccionador de la selección sub-21 de Países Bajos.

"Lo único que pasa es que ahora mismo no encuentran a nadie, y entonces vuelve a salir mi nombre. En cierto modo, me parece increíble", añadió Van ‌Gaal.

"Hace cuatro años, en el Mundial de Qatar, perdimos en los penales en cuartos de final, y 'ellos' consideraron que nuestro fútbol no ‌era lo suficientemente ⁠bueno. ¿Y ahora esas mismas personas me ven como el hombre ideal?", señaló.

La carrera de Van Gaal ​como entrenador incluye etapas en el Barcelona, el Bayern de Múnich y el Manchester United.

(Escrito por Mark Gleeson en Ciudad del Cabo; editado en español por Javier López de Lérida)