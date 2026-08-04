Identidad y folklore: la profunda historia detrás de la Chacarera Para mi Vuelta de Los Manseros Santiagueños

Dentro del repertorio fundamental del folklore argentino, Chacarera para mi vuelta es uno de los máximos clásicos por su trascendencia a lo largo de las décadas. Inmortalizada por Los Manseros Santiagueños, la obra se transformó con el correr de las décadas en un himno a la identidad de Santiago del Estero y en el retrato preciso de la añoranza de quien debió abandonar el pago natal.
La composición aborda el desarraigo de quien emprende camino hacia otros horizontes, manteniendo el alma anclada en el suelo de origen. A través de un lenguaje poético de marcada melancolía, la letra se refiere a postales cotidianas como el mate amargo o la guitarra dolida para traducir la soledad del migrante, al tiempo que evoca símbolos del monte santiagueño como la vegetación autóctona y los paisajes fluviales, prometiendo un reencuentro reparador con la tierra madre.
El alcance universal de esta chacarera cruzó generaciones y encontró en Soledad Pastorutti a una de sus intérpretes más apasionadas. La cantante de Arequito incluyó la pieza en Vivo en Arequito (2010), registrando la fuerza de su versión en directo ante su propio público.
Años más tarde, la santafesina rindió un homenaje aún más profundo al invitar a los propios Manseros Santiagueños a compartir la interpretación del tema en 20 (2016), el álbum con el que celebró dos décadas de trayectoria. En aquel registro, el cruce de voces selló la continuidad de la tradición, uniendo a los maestros del género con una de sus figuras más convocantes en un abrazo musical indeleble.
Letra de Chacarera para mi vuelta de Los Manseros Santiagueños
Dejé mi tierra cantora
Por conocer otros pagos
Voy andando los caminos
Pero mi alma está en Santiago
Desde entonces vivo solo
Por las calles de la vida
Callada sombra que pasa
Guitarra llena de herida
Guitarra llena de heridas
Mate amargo mal cebado
Tu llanto dentro del pecho
Me anda llorando, llorando
Cuando yo pegue la vuelta
No sé ni cómo ni cuándo
Tierra madre he de contarte
Lo mucho que te he añorado
De tu distancia a la mía
Hay una cruz de madera
Una nostalgia de canto
Y un bailar de chacarera
Un bailar de chacareras
Bajo este cielo estrellado
Donde comulgan los bombos
Con los vientos y el Sachayoj
Y al dormir baja la noche
Sobre la espuma del río
En las alas de un ochogo
Pa' no morirse de frío
El Chaqueño Palavecino y Jorge Rojas cantaron una zamba clásica
El Chaqueño Palavecino y Jorge Rojas lanzaron de forma oficial el videoclip en vivo de Luna vallista, grabado durante la actuación que compartieron en el Movistar Arena en 2024. El registro audiovisual rescata uno de los temas centrales del catálogo solista de Rojas, reinterpretado a dúo sobre el escenario porteño.
La obra rinde homenaje al entorno geográfico y a la atmósfera de los Valles Calchaquíes, recorriendo en su lírica parajes como Seclantás, Cafayate y Angastaco. En la composición, la luna adquiere un lugar central dentro del relato, figurando como una presencia constante que acompaña las vivencias, labores y celebraciones propias de la región.