Identidad y folklore: la profunda historia detrás de la Chacarera Para mi Vuelta de Los Manseros Santiagueños

La historia detrás de Chacarera para mi Vuelta de Los Manseros Santiagueños.

Dentro del repertorio fundamental del folklore argentino, Chacarera para mi vuelta es uno de los máximos clásicos por su trascendencia a lo largo de las décadas. Inmortalizada por Los Manseros Santiagueños, la obra se transformó con el correr de las décadas en un himno a la identidad de Santiago del Estero y en el retrato preciso de la añoranza de quien debió abandonar el pago natal.

La composición aborda el desarraigo de quien emprende camino hacia otros horizontes, manteniendo el alma anclada en el suelo de origen. A través de un lenguaje poético de marcada melancolía, la letra se refiere a postales cotidianas como el mate amargo o la guitarra dolida para traducir la soledad del migrante, al tiempo que evoca símbolos del monte santiagueño como la vegetación autóctona y los paisajes fluviales, prometiendo un reencuentro reparador con la tierra madre.

El alcance universal de esta chacarera cruzó generaciones y encontró en Soledad Pastorutti a una de sus intérpretes más apasionadas. La cantante de Arequito incluyó la pieza en Vivo en Arequito (2010), registrando la fuerza de su versión en directo ante su propio público.

Años más tarde, la santafesina rindió un homenaje aún más profundo al invitar a los propios Manseros Santiagueños a compartir la interpretación del tema en 20 (2016), el álbum con el que celebró dos décadas de trayectoria. En aquel registro, el cruce de voces selló la continuidad de la tradición, uniendo a los maestros del género con una de sus figuras más convocantes en un abrazo musical indeleble.

Letra de Chacarera para mi vuelta de Los Manseros Santiagueños

Dejé mi tierra cantora

Por conocer otros pagos

Voy andando los caminos

Pero mi alma está en Santiago

Desde entonces vivo solo

Por las calles de la vida

Callada sombra que pasa

Guitarra llena de herida

Guitarra llena de heridas

Mate amargo mal cebado

Tu llanto dentro del pecho

Me anda llorando, llorando

Cuando yo pegue la vuelta

No sé ni cómo ni cuándo

Tierra madre he de contarte

Lo mucho que te he añorado

De tu distancia a la mía

Hay una cruz de madera

Una nostalgia de canto

Y un bailar de chacarera

Un bailar de chacareras

Bajo este cielo estrellado

Donde comulgan los bombos

Con los vientos y el Sachayoj

Y al dormir baja la noche

Sobre la espuma del río

En las alas de un ochogo

Pa' no morirse de frío

Los Manseros Santiagueños.

El Chaqueño Palavecino y Jorge Rojas cantaron una zamba clásica

El Chaqueño Palavecino y Jorge Rojas lanzaron de forma oficial el videoclip en vivo de Luna vallista, grabado durante la actuación que compartieron en el Movistar Arena en 2024. El registro audiovisual rescata uno de los temas centrales del catálogo solista de Rojas, reinterpretado a dúo sobre el escenario porteño.

La obra rinde homenaje al entorno geográfico y a la atmósfera de los Valles Calchaquíes, recorriendo en su lírica parajes como Seclantás, Cafayate y Angastaco. En la composición, la luna adquiere un lugar central dentro del relato, figurando como una presencia constante que acompaña las vivencias, labores y celebraciones propias de la región.