Inesperada crítica de Milei a Macri: “Llevó en la fórmula al protector de Cristina”

El presidente Javier Milei volvió a referirse a la situación judicial de la exmandataria Cristina Kirchner. Durante una entrevista, lanzó una dura crítica al expresidente Mauricio Macri al cuestionar la conformación de la fórmula de Juntos por el Cambio en 2019.

En declaraciones al stream La Casa, Milei afirmó que Cristina Kirchner “es una condenada” y que “está presa”. En ese sentido, sostuvo que “tal vez por no haber hecho nada está presa”, aunque señaló que “en otros gobiernos la protegieron”.

El mandatario planteó que en gestiones anteriores “se llevaron a la fórmula al protector porque les servía para polarizar”. Consultado sobre si hacía referencia a al diptuado nacional Miguel Ángel Pichetto, respondió: “Los hechos están ahí”.

En esa línea, al ser interrogado sobre si consideraba que el expresidente Mauricio Macri había protegido a la exvicepresidenta, Milei señaló que “la lógica" que tienen las personas que rodean al exjefe de Estado le permite no descartar “que puedan pensar en esos términos”.

Pese a las críticas, el Presidente buscó diferenciar el plano político del personal. “No estoy enojado con Macri. Tengo un gran afecto y agradecimiento. Nos dio un apoyo muy importante”, expresó, y destacó además “la grandeza” de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

En otro tramo del reportaje, volvió a cargar contra la vicepresidenta Victoria Villarruel al manifestar que la titular del Senado "condecoró a Isabel Perón y le erigió un busto en el Senado", por lo que consideró que "debe adherir a ese modelo", al que definió como un esquema con "controles de precios, de cambio y represión". Además, la calificó como "kirchnerista" y "partidaria de Isabel Perón".

“La inflación va a seguir bajando”

Respecto de la marcha de la economía, el jefe de Estado se mostró optimista y aseguró que "va a seguir bajando la inflación". Destacó que la actividad económica acumula "26 meses creciendo" y afirmó que la pobreza "está en torno al 30 o 29 por ciento".

"No somos Suiza, pero la tendencia sigue siendo maravillosa", expresó. También sostuvo que los salarios medidos en dólares alcanzaron "el máximo nivel desde 2017" y que el salario real del sector formal se ubica "empatado o un poco arriba de la inflación", mientras que el del sector informal "voló" y se encuentra "muy por encima de la inflación". Consultado sobre la metodología para medir la evolución de los ingresos informales, respondió que se trata de "un dato que da el INDEC", sin brindar mayores precisiones.

Sobre la situación de los sectores que están sufriendo el costo del ajuste fiscal y la posibilidad de aplicar medidas específicas, rechazó cualquier intervención estatal. "Si nos ponemos a hablar de micro, ¿vos qué me estás sugiriendo? ¿Que yo meta la mano en el Estado para beneficiar o salvar a un sector?", respondió.

En esa línea, sostuvo que quienes promueven políticas sectoriales "están proponiendo hacer corrupción" y afirmó que intervenir en la economía implica "robarle a uno para darle a otro". Incluso, calificó a quienes impulsan ese tipo de medidas como "asesinos potenciales".

De cara a las elecciones del 2027 y una eventual candidatura de Patricia Bullrich como compañera de fórmula en 2027, evitó definiciones. "Si la política determina que puede estar en un lugar u otro lo vamos a ver en ese momento", señaló. De todos modos, elogió a la ministra de Seguridad al afirmar que "Patricia no es un soldado, es un general de la causa".