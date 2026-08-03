Las 4 señales invisibles en tu cuerpo que tu smartwatch ya puede monitorear de forma temprana

Según un comunicado difundido por Huawei, afecciones como la apnea del sueño, la hipertensión, las arritmias o la diabetes suelen progresar sin síntomas evidentes, lo que hace que la detección temprana marque una diferencia enorme. La marca detalló cuatro señales de salud que sus relojes inteligentes ya pueden ayudar a monitorear, aunque aclara que ninguna función reemplaza la consulta con un médico.

Riesgo de diabetes

Tener un familiar de primer grado con diabetes tipo 2 puede representar hasta un 40% más de probabilidades de desarrollarla, y en Argentina cerca del 40% de quienes tienen la enfermedad no lo sabe, según cifras que Huawei atribuye a la 4ta Encuesta Nacional de Factores de Riesgo. El nuevo HUAWEI WATCH FIT 5 Pro incorpora un Estudio de Riesgo de Diabetes que analiza signos vitales, frecuencia cardíaca y patrones de sueño durante varios días para generar una evaluación de referencia.

Apnea del sueño

Este problema ocurre cuando la respiración se interrumpe o se vuelve irregular durante la noche, y según datos que la marca atribuye a la Asociación Argentina de Medicina del Sueño, presenta un altísimo nivel de subdiagnóstico en el país. La serie HUAWEI WATCH GT 6, WATCH FIT 5 y HUAWEI Band 11 cuenta con la tecnología TruSense, que permite controlar la regularidad de la respiración durante el descanso desde la app HUAWEI Health.

Variabilidad cardíaca y arritmias

El intervalo entre latidos, conocido como VFC, puede ofrecer señales tempranas de hipertensión, insomnio o estrés. El HUAWEI WATCH 5 mide más de 60 indicadores de salud en 60 segundos con solo apoyar el dedo en el sensor, mientras que modelos como el WATCH GT 6 Pro y el WATCH Ultimate D2 suman electrocardiograma y análisis de arritmias, con alertas automáticas ante alteraciones inusuales del ritmo cardíaco.

Precio y disponibilidad

Los nuevos HUAWEI WATCH FIT 5 y WATCH FIT 5 Pro llegan esta semana a la Argentina, con precios especiales de lanzamiento de $349.999 y $449.999 respectivamente, frente a un precio de lista de $449.999 y $549.999. Ya están disponibles en la tienda oficial de Huawei en Mercado Libre.