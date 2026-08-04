Quinteros se cansó del mercado de pases en Independiente: Lomónaco se va y "no se pudo traer un volante"

El fuerte pedido de Gustavo Quinteros a la dirigencia de Independiente por refuerzos.

El entrenador de Independiente, Gustavo Quinteros, se cansó del mercado de pases y quiso hablar muy poco al respecto. En la conferencia de prensa posterior a la derrota frente a Vélez por 1-0 en el estadio Amalfitani de Liniers, el director técnico de 61 años se mostró fastidioso por este tema y le tiró varios "palitos" a la dirigencia.

Visiblemente molesto por la esta situación y por la caída contra su exequipo en la tercera fecha, el DT santafesino disparó munición gruesa. De hecho, confirmó que Kevin Lomónaco se marchará en breve, deseó que llegue un reemplazante del defensor lo antes posible y se quejó porque lamentablemente "no se pudo" fichar a un mediocampista "hace dos meses y medio".

El fastidio de Quinteros por el mercado de pases de Independiente: "No quiero hablar más del tema"

Consultado sobre los refuerzos y las bajas en el plantel profesional en pleno Torneo Clausura 2026 del fútbol argentino, el estratega del "Rojo" respondió: "Ya no quiero hablar más del tema, declaré lo que tenía que declarar...". "Esperamos que en estos días se puedan concretar, que llegue quien tiene que llegar y a seguir para adelante", deseó igualmente.

Al respecto de la inminente salida de Lomónaco rumbo al exterior, el técnico santafesino nacionalizado boliviano aclaró la situación. De paso, le metió presión a la Comisión Directiva: "Hoy Kevin jugó, pero creo que ya tiene todo solucionado y que tiene todo arreglado para irse. Así que esperemos poder tener al reemplazo lo antes posible, que pueda ser importante para el equipo”.

Lomónaco tiene todo listo para irse de Independiente.

Con seis bajas confirmadas este mercado de pases de Independiente en el fútbol argentino, Quinteros dejó en claro su malestar por los tiempos que maneja la dirigencia para cerrar los refuerzos que viene solicitando. De hecho, desde que se fue Felipe Loyola que pide un "8" o mediocampista mixto que pueda suplir al hombre de la Selección de Chile, aunque tampoco le cumplieron dicho anhelo: “Lamentablemente no se pudo traer un volante, pero ya lo hablamos... Venimos hace dos meses y medio hablando con los dirigentes y lamentablemente no se pudo”.

Quiénes son los refuerzos de Independiente en julio de 2026

Maximiliano Meza , mediocampista ofensivo.

, mediocampista ofensivo. Imanol Machuca , volante ofensivo.

, volante ofensivo. Santiago Mele, arquero.

Las bajas de Independiente en julio de 2026