Independiente va con todo por Esequiel Barco: primera oferta formal a Spartak Moscú

Independiente quiere el regreso de Barco ya mismo.

Independiente quiere a Esequiel Barco como el primer refuerzo en el mercado de pases, por lo que la dirigencia ya trabaja para darle todos los gustos posibles al entrenador Gustavo Quinteros. El mediapunta o extremo de 27 años se desempeña en Spartak de Moscú de Rusia, aunque quiere salir de Europa una vez que culmine el Mundial 2026.

La directiva presidida por Néstor Grindetti pretende fichajes en distintas zonas de la cancha. Además de la faz ofensiva, hay interés en cerrar incorporaciones en la zaga central si es que sale Kevin Lomónaco, en el lateral izquierdo, un mediocampista mixto con un estilo similar al del chileno Felipe Loyola y algún centrodelantero que le compita al paraguayo Gabriel Ávalos, que disputará la Copa del Mundo.

La primera oferta de Independiente a Spartak de Moscú por Barco

La institución de Avellaneda le ofreció al club de la capital de Rusia el préstamo por una temporada, sin cargo y con una opción de compra a definir por el 50% del pase. Además, podría haber objetivos deportivos a cumplir por parte del joven atacante, que también se desempeñó en River Plate en el fútbol argentino. El contrato de Barco con Spartak de Moscú vencerá el 30 de junio del 2027 y su carta total vale unos 16 millones de euros, de acuerdo con el portal especializado Transfermarkt.

Barco puede aportarle a Independiente frescura de tres cuartos de cancha hacia adelante, atrevimiento, desequilibrio, movilidad, asistencias y goles. Además, tiene mucha personalidad y ya lo demostró al ejecutar el penal que le dio el campeonato al "Rojo" en la Copa Sudamericana 2017 frente a Flamengo en Brasil, en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.

En esa posición, Quinteros cuenta por ahora con futbolistas que han tenido un rendimiento alto en este semestre, como por ejemplo Santiago Montiel, Maximiliano Gutiérrez y Matías Abaldo. Ahora, la búsqueda estará centrada en el famoso "salto de calidad" en dicho puesto para intentar quebrar la sequía de casi 24 años sin estrellas a nivel nacional.

"Ese" continúa en conversaciones con la dirigencia del "Rey de Copas", que tendrá elecciones en diciembre próximo, con el probable apoyo del extenista Gastón Gaudio en esta oportunidad también. En el caso de retornar al "Diablo", el ex Selección Argentina Sub 20 sería un refuerzo de lujo para el cuadro que lo formó en sus divisiones inferiores.

Independiente quiere el regreso de Barco ya mismo.

Los números de Barco en Independiente