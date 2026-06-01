No es teflón ni cerámica: cuál es la mejor sartén para cocinar sin gastar tanto, según los chefs.

A la hora de cocinar, muchas personas prestan atención a los ingredientes, las recetas o incluso los electrodomésticos, pero dejan de lado un elemento que puede influir directamente en el resultado final: la sartén. Aunque a simple vista parezcan similares, los distintos materiales modifican la distribución del calor, la textura de los alimentos, la durabilidad del utensilio e incluso el gasto a largo plazo.

Por eso, chefs y especialistas en cocina coinciden en que no existe una sartén perfecta para todo, sino que cada material ofrece ventajas diferentes según el tipo de preparación que se quiera realizar.

Por qué los chefs prefieren el acero inoxidable

Dentro de las cocinas profesionales, el acero inoxidable suele ocupar un lugar privilegiado. Su principal ventaja es la resistencia: soporta temperaturas muy altas, dura muchos años y permite sellar carnes, pescados y verduras con gran eficacia. Además, prácticamente no libera materiales en los alimentos y puede utilizarse en distintos tipos de cocinas.

Sin embargo, también requiere cierta técnica. A diferencia de las sartenes antiadherentes, los alimentos pueden pegarse si la temperatura no es la correcta o si no se utiliza suficiente materia grasa. Por eso muchos cocineros recomiendan aprender a precalentarla adecuadamente antes de cocinar.

No es teflón ni cerámica: cuál es la mejor sartén para cocinar sin gastar tanto, según los chefs.

El hierro fundido, una inversión para toda la vida

Otra de las favoritas entre chefs y aficionados es la sartén de hierro fundido. Aunque suele ser más pesada que otras alternativas, destaca por conservar el calor durante mucho tiempo y distribuirlo de forma uniforme. Esta característica permite obtener cocciones más parejas y lograr dorados intensos, especialmente en carnes. Además, si se la cuida correctamente, puede durar décadas sin perder rendimiento.

Su principal desventaja está en el mantenimiento: necesita ciertos cuidados para evitar la oxidación y conservar su superficie en buen estado. Aun así, muchos cocineros la consideran una de las opciones más rentables a largo plazo precisamente por su enorme durabilidad.

No es teflón ni cerámica: cuál es la mejor sartén para cocinar sin gastar tanto, según los chefs.

Por qué el aluminio sigue siendo el más elegido en muchos hogares

Las sartenes de aluminio continúan siendo una de las más populares por una razón sencilla: son livianas, económicas y se calientan rápidamente. Muchas incorporan recubrimientos antiadherentes que facilitan la preparación de huevos, tortillas, panqueques o pescados delicados, además de simplificar la limpieza diaria.

Sin embargo, suelen desgastarse más rápido que las opciones profesionales y pueden perder efectividad cuando el revestimiento comienza a deteriorarse. Los especialistas recomiendan evitar utensilios metálicos y temperaturas excesivamente altas para prolongar su vida útil.

No es teflón ni cerámica: cuál es la mejor sartén para cocinar sin gastar tanto, según los chefs.

Entonces, ¿cuál conviene elegir?

La respuesta depende del uso que se le vaya a dar. Para quienes buscan practicidad y cocinan todos los días, una buena sartén antiadherente puede resultar suficiente. Quienes priorizan la durabilidad y quieren resultados más profesionales suelen inclinarse por el acero inoxidable o el hierro fundido. De hecho, varios especialistas coinciden en que la mejor estrategia no es tener una sola sartén para todo, sino combinar distintos materiales según cada preparación.

Más allá del material, los expertos remarcan que gran parte de la vida útil depende del cuidado cotidiano. Lavar las sartenes cuando todavía están demasiado calientes, usar utensilios inadecuados o exponerlas constantemente a temperaturas extremas puede deteriorarlas mucho más rápido. Por eso, antes de reemplazar una sartén cada pocos meses, muchos cocineros recomiendan revisar tanto el uso como el mantenimiento.