FOTO DE ARCHIVO: Ilustración que muestra el logotipo de Anthropic.

El ​gigante de la inteligencia artificial (IA) Anthropic anunció el lunes que presentó de forma confidencial una ‌solicitud para salir a ‌bolsa en Estados Unidos, lo que podría marcar un punto de inflexión en el frenesí por la IA que se vive en Wall Street.

La medida supone una prueba de alto riesgo para determinar si el interés de los inversores por la ​revolución de la ⁠IA, que ha transformado el trabajo de ‌oficina en todo el mundo, puede estar ⁠a la altura de las ⁠altísimas expectativas que rodean a este sector en auge.

Anthropic no ha revelado el volumen ni las condiciones ⁠de la oferta. A finales de mayo ​recaudó 65.000 millones de dólares, lo ‌que representó una valoración de ‌965.000 millones de dólares, lo que la sitúa ⁠sobre su rival OpenAI.

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El paso crucial hacia la salida a bolsa llega justo después de la de SpaceX, que va camino de batir todos ​los ‌récords, en la que la empresa dirigida por Elon Musk pretende recaudar 75.000 millones de dólares con una valoración de 1,75 billones de dólares.

Sus rivales OpenAI y Anthropic se ⁠han convertido en el rostro del auge de la IA que ha redefinido las estrategias corporativas, desencadenado una carrera armamentística mundial por la potencia informática y el talento, y convertido a las empresas vinculadas a la IA en algunas de las más valoradas del ‌mercado.

La valoración de Anthropic se ha más que duplicado desde los 380.000 millones de dólares de febrero, cuando recaudó 30.000 millones de dólares en una ronda de financiación.

OpenAI también se está preparando para presentar de ‌forma confidencial una solicitud de salida a bolsa en Estados Unidos en las próximas semanas, informó a Reuters a ‌finales de ⁠mayo una fuente familiarizada con el asunto, lo que se suma a la ​oleada de salidas a bolsa de gran éxito previstas para el próximo año.

Con información de Reuters