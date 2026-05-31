Ni Una Menos: Actrices Argentinas convocan a marchar por Agostina Vega

El caso de Agostina Vega, adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, conmocionó al país y reavivó el reclamo contra la violencia de género a días de la marcha de Ni Una Menos, prevista para el 3 de junio. En este marco, el colectivo Actrices Argentinas lanzó una convocatoria urgente para participar de la movilización que tendrá como epicentro el Congreso de la Nación.

La organización feminista expresó su repudio al crimen y recordó que el principal sospechoso, Claudio Barrelier, tenía antecedentes de violencia de género, lo que pone en evidencia las falencias del sistema judicial. “Estamos hartas, no soportamos más vivir en esta realidad”, señalaron en sus redes sociales.

La convocatoria se enmarca en la marcha anual que desde 2015 se realiza cada 3 de junio, tras el femicidio de Chiara Páez, y que se convirtió en un símbolo de lucha contra la violencia machista. Este año, el lema elegido es “Vivas, libres y desendeudadas nos queremos”.

El repudio de las actrices argentinas por el crimen de Agostina

El asesinato de Agostina generó un fuerte impacto a días de la movilización por el Ni Una Menos, por lo que artistas y referentes culturales se sumaron al reclamo. La actriz y cantante Ángela Torres escribió: “Una mujer es asesinada cada 31 horas en la Argentina. Otra vez una nena fue víctima de una violencia que seguimos sin poder erradicar”.

Ni Una Menos: Actrices Argentinas convocan a marchar por Agostina Vega

En su mensaje, Torres subrayó que la violencia no comienza con el femicidio, sino con actitudes cotidianas que la sociedad naturaliza: comentarios, prejuicios y bromas que perpetúan el machismo. Además, llamó a los hombres a involucrarse en el reclamo. Por su parte, Lali Espósito compartió un posteo exigiendo justicia y Dolores Fonzi, referente de Actrices Argentinas, recordó que “Ni Una Menos es un grito urgente para que dejen de matarnos”.

La agrupación “Ahora que sí nos ven” también se pronunció y señaló la responsabilidad de la Justicia en el caso de Agostina, dado que el sospechoso ya tenía antecedentes. El caso de Agostina Vega se suma a una larga lista de femicidios que evidencian la urgencia de políticas públicas más efectivas. Según datos oficiales, en Argentina se registra un femicidio cada 31 horas.

El lema de este año, que vincula la violencia de género con la deuda externa, busca mostrar cómo las desigualdades económicas también afectan la vida de las mujeres y disidencias. “La deuda nos empobrece en cada hogar”, expresaron desde el movimiento. En este sentido, la marcha del 3 de junio no solo busca justicia por Agostina y todas las víctimas de femicidios y transfemicidios, sino también exigir reformas estructurales que garanticen la seguridad de las mujeres y disidencias. “Este miércoles también salimos a las calles por Agostina”, concluyeron desde Actrices Argentinas.