Lali y Ángela Torres rompieron el silencio tras el homicidio de Agostina: "No alcanza".

Tras la aparición sin vida de Agostina Vega, miles compartieron su conmoción en las redes sociales. Ángela Torres y Lali Espósito se sumaron al pedido de justicia por la joven de 14 años que fue asesinada en la provincia de Córdoba. A través de su cuenta de Instagram, la cantante de "Favorita" alertó: "Una mujer es asesinada cada 31 horas en Argentina".

Siguiendo esta linea, profundizó: "A pocos días de una nueva marcha de Ni Una Menos, otra vez una nena fue víctima de una violencia que seguimos sin poder erradicar. No alcanza con conmovernos cuando la noticia aparece en los medios. No alcanza con indignarnos por unos días".

Agostina Vega fue encontrada sin vida luego de siete días de búsqueda.

El femicidio de Agostina se suma a los cientos de femicidios que hay en la Argentina por año: "La violencia no empieza con un femicidio. Empieza mucho antes: en la indiferencia, en los comentarios que minimizan, en los prejuicios que repetimos, en las bromas que naturalizamos, en la educación que le dan a sus hijos", expresó Ángela.

Finalmente, la artista manifestó: "Por eso la lucha no puede ser solamente de las mujeres. Los hombres tienen un lugar fundamental en este cambio. En cuestionar conductas que durante años parecieron normales. En hablar con amigos, con hijos, con hermanos. En no mirar para otro lado. En entender que la empatía también es una forma de compromiso. Ninguna persona debería crecer con miedo. ninguna familia debería atravesar un dolor así".

El posteo de Lali por Agostina Vega

En lo que respecta a Lali, la artista pop y referente social de mujeres y disidencias, se sumó al pedido de justicia por Agostina Vega al compartir una placa con el reclamo, que hoy tiene a ciento de personas manifestandose en las calles de Córdoba y que serán muchas más en el marco de la próxima marcha de Ni Una Menos que tendrá lugar este 3 de junio.