El jefe de la OMS moviliza a la comunidad en la respuesta al ébola en el Congo y pide más recursos

FOTO DE ARCHIVO: El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, llega a Kinshasa

El ​director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS) instó el sábado a las ‌comunidades de la ‌zona central del más reciente brote de ébola en el Congo a desempeñar un papel fundamental en la lucha contra la enfermedad.

El jefe de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, llegó el jueves a la República Democrática del Congo (RDC) para ​coordinar la ⁠respuesta al brote de ébola, del que, ‌según las autoridades congoleñas, ya había 1.028 ⁠casos sospechosos hasta el ⁠viernes.

"Las comunidades comprenden mejor los problemas y también conocen la solución", dijo Ghebreyesus a periodistas tras llegar ⁠a Bunia, la capital provincial de ​Ituri, uno de los focos del ‌brote.

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"Sí, la comunidad internacional ‌está implicada, bajo el liderazgo del Gobierno de ⁠la RDC. Al mismo tiempo, la implicación de la comunidad es importante. Por eso estamos aquí para hablar con la comunidad y ​ver ‌cómo va la respuesta y, si hay dificultades, para ayudar", dijo Tedros.

A su llegada a Kinshasa, la capital del Congo, el jueves, Tedros pidió más apoyo internacional ⁠para la respuesta al ébola, señalando que la OMS solo había recibido hasta el momento un tercio de los fondos que necesita.

La organización humanitaria francesa Médicos Sin Fronteras (MSF) advirtió el sábado de que el brote de ébola —el decimoséptimo desde 1976— se estaba ‌propagando a un ritmo sin precedentes.

"Nunca antes hubo un brote de ébola con tantos casos en tan poco tiempo después de su declaración", dijo Alan González, subdirector de operaciones de MSF, en ‌un comunicado.

El número de organizaciones médicas especializadas que están respondiendo al brote sobre el terreno, así como ‌el nivel de ⁠apoyo que se está prestando para combatirlo, siguen siendo mucho menos de ​lo que se necesita, añadió González.

Con información de Reuters