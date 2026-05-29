Lilia Lemoine y Alejandro Álvarez.

La interna en La Libertad Avanza sumó un nuevo capítulo de la mano de la diputada nacional ultralibertaria Lilia Lemoine, quien acusó al subsecretario de Políticas Universitarias Alejandro Álvarez de conspirar contra el gobierno de Javier Milei. Sin nombrarlo directamente, la legisladora recordó el vínculo de Álvarez con Franco Bindi, pareja de Marcela Pagano y empresario con el que el funcionario mantuvo vínculos societarios.

Al ensayar una defensa respecto de la embestida en su contra por la causa en la que está acusada de maltratar al activista Ian Moche (12), la referente libertaria de extrema cercanía con Milei sugirió que detrás de los ataques a figuras del oficialismo estaría el subsecretario de universidades, quien en otros tiempos fue socio de Bindi en el canal ExtraTv.

“¿Será que algún ex socio de Bindi en ExtraTv, hoy devenido en libertario les paga el sueldo? Preguntas válidas que a esta altura me empiezo a hacer. Como que fingieron la peleíta pero en todo lo demás van juntos. ¡Mientras más tiempo pasa más sospecho!”, sentenció Lemoine en redes sociales al citar el comentario de un usuaria en el que se hace referencia a las denuncias de Pagano contra el Gobierno. “TODOS LOS Q SALIERON A ATACARTE A VOS estos últimos días se ve q se inspiran en el lechón iraní”, señala el posteo que destacó Lemoine.

Este no es el primer dardo que le llega a Álvarez desde su propio bando, ya que anteriormente había sido el propio el Milei el que insinuó que el subsecretario es un doble agente. El mandatario nacional había compartido a principios de abril en su cuenta de X una serie de posteos que señalaban a Álvarez como integrante de una presunta operación destinada a desestabilizar al Gobierno durante los primeros meses de gestión, junto a Bindi, pareja de la diputada Pagano.

Lemoine quedó envuelta en una polémica por el contrato de su abogado

En medio del litigio con Moche, la diputada Lemoine reconoció públicamente que intentó incorporar a su abogado Hernán Seivane a su equipo en la Cámara de Diputados. Según explicó, el letrado ya trabajaba con ella como asesor parlamentario y percibía alrededor de $800 mil mensuales por tareas de asesoramiento.

La revelación se produjo en medio de cuestionamientos sobre posibles designaciones políticas dentro del oficialismo. Lemoine defendió el vínculo laboral con Seivane y aseguró que el trabajo estaba relacionado con la actividad legislativa y jurídica de su espacio.

En paralelo, la legisladora volvió a quedar en el centro de la escena tras un cruce televisivo con el periodista Mauro Szeta por una causa judicial vinculada a Ian Moche. Allí rechazó la posibilidad de presentarse ante la Justicia, calificó la denuncia como “ridícula” y denunció la existencia de “operadores políticos judiciales”.