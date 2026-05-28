Baby Etchecopar estalló de bronca y dijo lo que sabe sobre el gobierno de Milei: "Castrados"

Baby Etchecopar estalló de bronca y dijo lo que sabe sobre el gobierno de Milei.

El periodista Baby Etchecopar volvió a quedar en el centro de la escena tras un fuerte editorial en su programa Basta Baby, emitido por A24. Allí cuestionó el impacto de la crisis económica y social en la Argentina, profundizada por las medidas del gobierno de Javier Milei, y apuntó contra lo que definió como una sociedad "castrada" y resignada frente a la pérdida de calidad de vida.

Durante su descargo televisivo, Baby Etchecopar criticó el deterioro educativo y cultural del país y sostuvo que la sociedad perdió prioridades fundamentales. "Nos idiotizaron a todos y dejamos de tener prioridad en la educación", afirmó el conductor en uno de los tramos más comentados de Basta Baby.

En ese sentido, también cuestionó a quienes defienden la supuesta estabilidad económica por encima de otros aspectos sociales y personales. "Te escribe una señora y te dice: ‘Ay Baby, no seas bestia, tenemos estabilidad, no hay inflación’. Y eso me preocupa, tener un pueblo castrado", lanzó.

Baby Etchecopar estalló de bronca y dijo lo que sabe sobre el gobierno de Milei.

El mensaje sobre la vida cotidiana y la crisis

El conductor profundizó además sobre el impacto emocional y cotidiano de la situación económica en la Argentina. Según expresó, muchas personas naturalizaron vivir con dificultades constantes. "Que nos hayan hecho creer que durar es vivir, ¿me entendés?", señaló en otro pasaje de su editorial.

Finalmente, dejó una reflexión sobre el paso del tiempo y las consecuencias personales de la crisis: "Cada día que pasa de tu vida es un día perdido que no lo recuperás, porque el barbudo no te da una nota de débito".