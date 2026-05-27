El Parque Solar El Quemado, el más grande del país, se consolida como una obra clave para el desarrollo energético argentino

La puesta en marcha del Parque Solar El Quemado marca un nuevo capítulo en la infraestructura energética argentina y se consolida como una de las inversiones más importantes vinculadas a energías renovables en el país. Desarrollado por YPF Luz junto a la provincia de Mendoza, el proyecto representa un avance en la matriz energética.

Ubicado en el departamento mendocino de Las Heras, El Quemado cuenta con una capacidad instalada de 305 MW y se convirtió en el parque solar más grande de Argentina. La obra demandó una inversión cercana a los 211 millones de dólares y representa más del 11% de toda la capacidad solar instalada del país.

Pero el verdadero impacto del parque es su capacidad para abastecer energía renovable a diferentes industrias que demandan cada vez más abastecimiento eléctrico, confiable y eficiente.

Energía para sostener la producción

En un escenario donde Argentina busca ampliar su matriz industrial, fortalecer la minería, potenciar el agro y atraer inversiones, la disponibilidad de energía se volvió un factor central para el desarrollo económico.

Desde el Gobierno mendocino remarcaron que proyectos como El Quemado permiten generar condiciones para acompañar el crecimiento de industrias estratégicas y mejorar la competitividad productiva. El gobernador Alfredo Cornejo sostuvo durante la inauguración que “el crecimiento del sector energético representa una herramienta estratégica para impulsar la producción, fortalecer la infraestructura y acompañar el desarrollo económico provincial”.

La generación de energía renovable también aparece vinculada al crecimiento de actividades de alto consumo eléctrico, como la minería del cobre y el litio, la industria petroquímica y los nuevos polos tecnológicos. En ese sentido, Mendoza ya proyecta superar los 1.000 MW de energía solar instalada hacia 2030, consolidando una estrategia energética orientada a abastecer tanto la demanda residencial como la expansión industrial.

Cabe destacar que el Parque permitirá abastecer el equivalente al consumo de más de 233.000 hogares argentinos y se encuentra conectado al Sistema Argentino de Interconexión (SADI) mediante nueva infraestructura eléctrica y estaciones transformadoras de alta tensión. La obra incorporó más de 511.000 paneles solares bifaciales, trackers inteligentes, sistemas de control y tecnología de última generación. Además, durante la etapa de construcción llegó a emplear a más de 350 trabajadores, con un 87% de mano de obra local.

Desde el Gobierno provincial señalaron que ampliar la generación eléctrica permitirá generar un escenario más competitivo para pymes y emprendimientos productivos. La ministra mendocina de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, remarcó que “sin energía no hay posibilidad de crecimiento de las industrias”.

Energías renovables y desarrollo federal

El proyecto además se transformó en un caso de éxito del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), ya que fue la primera obra renovable ejecutada bajo ese esquema. Para YPF Luz, El Quemado representa también un paso clave en materia de eficiencia energética.

El presidente de YPF, Horacio Marín, destacó que el parque refleja “la capacidad de ejecución” de la empresa y sostuvo que la expansión energética permitirá acompañar el crecimiento exportador argentino en los próximos años. En paralelo, el CEO de YPF Luz, Martín Mandarano, señaló que el proyecto “acompañará el desarrollo de la industria argentina” mediante el abastecimiento de energía renovable a distintos sectores productivos.

Con El Quemado ya operativo, Mendoza continúa avanzando con otros parques solares y obras de infraestructura eléctrica orientadas a ampliar la capacidad de generación y transporte de energía. La provincia ya supera los 700 MW solares instalados y avanza con proyectos estratégicos como Anchoris y San Rafael, además de nuevas líneas de alta tensión y estaciones transformadoras.

En ese escenario, El Quemado dejó de ser únicamente un parque solar para transformarse en una pieza central de la estrategia energética productiva argentina.