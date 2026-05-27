Así juega Irán, la Selección "prohibida" en Estados Unidos que es más visitante que nunca

La Selección de Irán, se erige indiscutiblemente como una de las potencias más regulares, rocosas y competitivas de la Confederación Asiática. Su constancia absoluta para clasificar a los certámenes internacionales la ha transformado en un habitué sumamente respetado de las citas ecuménicas. En medio de una polémica por su participación en el Mundial de Estados Unidos, esta selección quiere hacer historia.

A lo largo de sus numerosas participaciones, el conjunto persa ha sabido construir una reputación de equipo extremadamente duro de batir, caracterizado por un orden táctico casi militar y una notable fortaleza física. Su rica trayectoria combina noches de enorme orgullo competitivo donde han estado a escasos centímetros de dar el gran golpe ante las máximas potencias mundiales.

Cómo le fue a Irán en los Mundiales

Argentina 1978 Su debut absoluto en el certamen se saldó con una eliminación en primera ronda, aunque lograron un histórico y recordado empate 1-1 frente a la selección de Escocia.

Francia 1998 Firmaron una de las páginas más recordadas de la historia de los Mundiales al conseguir su primer triunfo histórico, un vibrante 2-1 ante Estados Unidos en un partido de enorme carga emotiva.

Alemania 2006 No lograron plasmar las buenas sensaciones de la eliminatoria previa y se despidieron rápidamente en la fase de grupos con apenas una unidad sumada ante Angola.

Brasil 2014 Mostraron un rendimiento defensivo asombroso que casi frena a la Argentina de Messi, despidiéndose con un solo punto tras caer en el cierre ante Bosnia.

Rusia 2018 Estuvieron a un solo gol de clasificar a octavos de final en un grupo durísimo, tras vencer a Marruecos, caer ajustadamente con España y empatar de forma heroica ante la Portugal de Cristiano Ronaldo.

Catar 2022 A pesar de sufrir una dura derrota inicial ante Inglaterra, se recuperaron venciendo de forma agónica a Gales por 2-0, quedando fuera tras una ajustada caída frente a Estados Unidos.

Así juega Amir Ghalenoei

El experimentado director técnico local ha mantenido la tradicional solidez estructural del equipo, pero inyectándole una mayor dosis de audacia y verticalidad en el plano ofensivo. Su dibujo estratégico de cabecera se asienta sobre un equilibrado 4-2-3-1, priorizando el orden estricto de las líneas y el repliegue coordinado.

Bajo la rigurosa tutela de Ghalenoei, Irán se destaca por su capacidad para proteger su propio arco con un bloque medio sumamente denso, asfixiando los circuitos creativos del adversario en la zona de gestación. El equipo se siente muy cómodo defendiendo en espacios reducidos y confía ciegamente en la pegada de sus volantes para iniciar los contragolpes.

La notable jerarquía de sus atacantes, consolidados desde hace años en el exigente fútbol del Viejo Continente, le permite al cuerpo técnico apostar a ataques sumamente directos y punzantes. Esta comunión entre el rigor defensivo histórico y la contundencia ofensiva transforma al Team Melli en un rival corto, peligroso y sumamente incómodo.

Con Mehdi Taremi como figura, así juega Irán

El extraordinario, polifuncional y talentoso delantero del Inter de Milán se mantiene inamovible como el gran faro futbolístico, el líder de ataque y la máxima estrella de la selección. Taremi es el encargado exclusivo de aportar la pausa justa, la claridad en la distribución en tres cuartos de cancha y esa cuota de jerarquía internacional necesaria en los últimos metros.

Cuando el circuito de juego encuentra la inteligencia de su principal referente para tirarse atrás y vestirse de conductor, el ataque iraní adquiere una fluidez absoluta. Su notable capacidad para arrastrar marcas de manera constante abre pasillos fundamentales para las proyecciones en velocidad de los extremos y la llegada de los volantes internos.

El andamiaje diseñado por Amir Ghalenoei se potencia notablemente con la libertad posicional que goza Taremi para flotar libremente por todo el frente de ataque o asociarse como doble punta. Su tremenda experiencia en la elite absoluta de la Champions League y su voz de mando indiscutida le brindan a la plantilla la templanza necesaria para manejar los momentos de mayor presión.

Resultados en los Mundiales

1978: 14° Lugar (Fase de grupos)

1998: 20° Lugar (Fase de grupos)

2006: 25° Lugar (Fase de grupos)

2014: 28° Lugar (Fase de grupos)

2018: 18° Lugar (Fase de grupos)

2022: 26° Lugar (Fase de grupos)

Fixture en este Mundial