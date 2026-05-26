María Fernanda Callejón no pudo contener las lágrimas y se quebró en El Trece.

Tras la condena judicial a su expareja, Dicky Diotto, por violencia física y psicológica, la actriz María Fernanda Callejón se quebró en vivo en El Trece. Frente a las insólitas críticas de un sector del público, la artista expuso su total angustia y recibió un consejo clave de Moria Casán para frenar su dolor.

En La mañana con Moria, Callejón no logró contener las lágrimas ante el desgaste mediático de su caso. "A esto no estoy acostumbrada", dijo con la voz rota. Tras meses de exposición sobre su vida privada, Moria Casán intentó hablarle a su compañera: "¿A qué no estás acostumbrada? ¿Por qué llorás así? Hay gente que no te entiende lo que hablás. Porque te metés vos misma en un circuito de una cosa rara".

Lejos de esquivar el golpe, María Fernanda Callejón apuntó directo contra el padre de su hija y lanzó un mensaje fulminante. "Le sacaste nuestra casa a nuestra hija. Esto es lo que vos hacés. Él es un narcisista psicopático. Lo dice la Justicia", expresó. Luego, la mediática redobló la apuesta frente a las cámaras: "Lo lograste, ¿estás contento? Lo que no vas a lograr jamás es sacarme de mi lado a mi hija, porque no estoy desquiciada".

El apoyo de Moria Casán

Para cerrar su profundo descargo, Callejón remarcó su fortaleza frente a la adversidad. "Estoy dolida y hago mi proceso de sanación. El que lo entienda bien y el que no, también", sentenció.

María Fernanda Callejón no pudo contener las lágrimas y se quebró en El Trece.

Al notar la enorme fragilidad de su colega, Moria Casán cambió el tono y le brindó su respaldo absoluto. "Vos sos una persona extraordinaria. Tenés valores, dejá de devaluarte", exigió y concluyó. "Basta de prestar atención a lo que te dice el periodismo, nena. Sos una persona de bien".