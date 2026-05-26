Rusia y Kazajistán firmarán un acuerdo sobre energía nuclear durante la visita de Putin: Kremlin

FOTO DE ARCHIVO. El presidente ruso, Vladimir Putin, observa los ejercicios nucleares ruso-bielorrusos a través de una videoconferencia desde Moscú, Rusia

El presidente ruso, Vladímir Putin, supervisará la firma de un acuerdo ‌en el que ‌se establecen los parámetros para la construcción de una central nuclear en Kazajistán durante su visita al país esta semana, informó el Kremlin el martes.

Kazajistán, una nación rica en petróleo y gas con 20,5 millones de habitantes, ​no ha ⁠tenido capacidad de generación de energía nuclear ‌desde 1999, cuando se desmanteló el ⁠reactor BN-350 a orillas ⁠del mar Caspio. El país votó en un referendo en 2024 a favor de la construcción de ⁠nuevas centrales y prevé alcanzar una capacidad ​nuclear de 2,4 gigavatios para ‌2035.

Putin también discutirá un ‌aumento del transbordo de petróleo ruso a ⁠China a través de Kazajistán, dijo a periodistas el asesor del Kremlin, Yury Ushakov.

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El año pasado, Rusia acordó aumentar sus exportaciones ​de petróleo ‌a China a través de Kazajistán por el oleoducto Atasu-Alashankou en 2,5 millones de toneladas al año, a 12,5 millones de toneladas métricas. Sin embargo, ⁠según fuentes del sector, este incremento aún no se ha materializado.

Kazajistán es uno de los mayores productores de uranio del mundo, pero actualmente depende principalmente del carbón para su electricidad, complementada con algo de energía hidroeléctrica y un sector de ‌energías renovables en crecimiento. La Corporación Nuclear Nacional de China (CNNC) también tiene planes de construir una central nuclear allí.

"Durante la visita (de Putin) se firmarán acuerdos clave sobre los principales parámetros para ‌la construcción de una central nuclear y sobre la financiación del proyecto a través de un ‌préstamo estatal ⁠ruso a la exportación", dijo Ushakov.

Kazajistán ha indicado que Rusia aportaría el ​85% de la financiación de la central, cuya puesta en servicio está prevista para 2035-2036.

Con información de Reuters