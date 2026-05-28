Baby Etchecopar sorprendió a todos en lo de Moria.

Baby Etchecopar sorprendió a muchos este último miércoles 27 de mayo, tras hacer una confesión más que particular en La Mañana con Moria, el programa que Moria Casán conduce en El Trece.

El reconocido periodista fue entrevistado a través de un móvil y, al momento de tocar temas políticos, lanzó una frase que descolocó a todos e hizo reir a muchos en el estudio. "Moria, yo soy de centroderecha, pero me ha agarrado un golpe de comunismo al que me empujó esta gente", expuso en relación a su desacuerdo con el Gobierno de Javier Milei. "Nunca pensé escuchar esto, un golpe de comunismo en Baby Etchecopar", lanzó La One notablemente anonadada. "Me voy a curar", advirtió.

Baby Etchecopar se mostró sumamente crítico al gobierno de Javier Milei.

Baby Etchecopar criticó a Milei en lo de Moria

Para dar un mayor contexto, explicó: "Lo que pasa es que en este momento uno no puede ser indiferente a lo que está pasándole a la gente. Creo que el micrófono, la cámara, es una herramienta para luchar precisamente contra los haters". Además, sostuvo que "hay una guerra entre la verdad y la mentira que es terrible. Yo creo que tenemos que pelear por el que tiene frío, el que tiene hambre".

"Yo veo algunos programas políticos cuando tengo tiempo. ¿No pensás que también hay una gran necesidad de show dentro de la política?, ¿una necesidad cholula de estar todo el tiempo diciendo cosas para que los levanten aunque sea los haters?", inquiso Moria, haciendo un parangón con lo que ocurría en los 90'. "Creo que en los 90' era diferente porque no había maldad, no había agresiones directas. Ni desde el Gobierno, ni desde el pueblo. Era otro país, esto no, es una cosa rara", concluyó Baby.