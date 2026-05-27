Así juega Arabia Saudita, el fantasma de la Selección Argentina que va por más en el Mundial 2026

La Selección de Arabia Saudita, conocida popularmente como los "Hijos del Desierto", ha logrado consolidarse como una de las potencias más respetadas del fútbol asiático. Desde su primera aparición en la gran cita del fútbol internacional, el conjunto saudí ha sabido demostrar un crecimiento competitivo sostenido, respaldado fuertemente por una liga local que en los últimos años se ha convertido en el epicentro de millonarias e históricas transferencias mundiales.

A lo largo de sus participaciones, la escuadra árabe ha oscilado entre batallas tácticas memorables y duras eliminaciones en primera fase, pero siempre manteniendo una identidad de juego veloz y sumamente disciplinada. Su historia en el certamen está marcada por hitos inolvidables que dejaron una huella imborrable en las retinas de los fanáticos del fútbol mundial, ganándose el respeto definitivo de las grandes potencias globales.

La historia de Arabia Saudita en los Mundiales

Estados Unidos 1994 Su debut absoluto fue histórico al clasificar a los octavos de final, una campaña recordada por el legendario gol maradoniano de Saeed Al-Owairan contra Bélgica.

Francia 1998 No pudieron repetir la hazaña norteamericana y quedaron eliminados en la fase de grupos tras cosechar un empate y dos derrotas.

Corea-Japón 2002 Una de sus peores experiencias en el torneo, despidiéndose rápidamente en primera ronda, marcada por la durísima goleada 8-0 sufrida ante Alemania.

Alemania 2006 A pesar de mostrar una leve mejoría futbolística, empataron con Túnez y cayeron ante Ucrania y España, quedando fuera en primera fase.

Rusia 2018 Regresaron al torneo tras doce años de ausencia; cayeron goleados ante el anfitrión en el debut, pero lograron despedirse con una victoria 2-1 sobre Egipto.

Catar 2022 Firmaron una de las mayores sorpresas de la historia de los Mundiales al vencer 2-1 a la Argentina aunque no les alcanzó para pasar de ronda.

Así juega el equipo árabe

El estratega griego asumió el mando de los Halcones Verdes con la premisa de consolidar un bloque sumamente ordenado, que prioriza el equilibrio defensivo y las transiciones rápidas. Su dibujo táctico predilecto se balancea entre un sólido 4-2-3-1 y un elástico 4-3-3, buscando siempre superioridad numérica en el mediocampo para asfixiar la salida del rival.

Bajo la dirección de Donis, Arabia Saudita no teme ceder la posesión de la pelota ante los rivales de mayor fuste, apostando a un bloque medio-bajo compacto para luego lastimar de contragolpe. La velocidad por las bandas y la agresividad en la presión tras pérdida son los pilares fundamentales que el entrenador ha inyectado en la plantilla.

La totalidad de los futbolistas convocados militan en la competitiva liga local, lo que le otorga al cuerpo técnico un conocimiento absoluto del día a día de sus jugadores. Esta cohesión y el entendimiento automático entre los integrantes del plantel compensan la falta de roce en el fútbol europeo, transformando al equipo en un rival durísimo y muy incómodo de enfrentar.

Con Salem Al-Dawsari como figura, así juega Arabia Saudita

El talentoso y experimentado extremo del Al-Hilal sigue siendo el faro futbolístico, el capitán espiritual y el alma ofensiva de la Selección de Arabia Saudita. Al-Dawsari, recordado mundialmente por su golazoazo a la Argentina en 2022, es el encargado de romper líneas, inventar jugadas individuales en el uno contra uno y aportar la cuota de jerarquía necesaria en el último tercio de la cancha.

Cuando el balón pasa por los pies de su máxima figura, el equipo adquiere un ritmo mucho más vertical, aprovechando su excelsa pegada de media distancia y su visión para habilitar a los delanteros. La presencia de Salem en el campo arrastra marcas de manera constante, lo que libera espacios fundamentales para las trepadas de los laterales y las proyecciones de los mediocampistas internos.

El planteo de la selección se potencia notablemente con el liderazgo de Al-Dawsari, ya que sus compañeros descansan en su experiencia para manejar los tiempos en los momentos de mayor presión. Con su desequilibrio natural por la banda izquierda y su capacidad para vestirse de conductor, los Halcones Verdes logran transformarse de un equipo estrictamente defensivo a una amenaza letal en ataque.

Resultados en los Mundiales

1994: 12° Lugar (Octavos de final)

1998: 28° Lugar (Fase de grupos)

2002: 32° Lugar (Fase de grupos)

2006: 28° Lugar (Fase de grupos)

2018: 26° Lugar (Fase de grupos)

2022: 25° Lugar (Fase de grupos)

Fixture en este Mundial