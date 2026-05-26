Una colisión entre un tren y un autobús escolar en Bélgica deja varios muertos, según fuente

Una colisión entre un tren y un autobús escolar en la localidad belga de Buggenhout el martes por la mañana se saldó con varios muertos, según informó una fuente a Reuters.
El accidente se produjo a primera hora del martes en un paso a nivel situado a aproximadamente un kilómetro de la estación de Buggenhout.
"He recibido con profunda tristeza la noticia del trágico accidente ocurrido en Buggenhout", dijo el ministro del Interior, Bernard Quintin, en una publicación en la red social X. No dio más detalles.
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Los portavoces de la policía belga no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.
Bélgica, donde una densa red ferroviaria atraviesa ciudades y pueblos, tiene un historial de accidentes en pasos a nivel.
Cinco personas fallecieron en este tipo de accidentes en 2025, según indica el operador de infraestructuras ferroviarias Infrabel en su página web, la cifra más baja registrada desde 2020.
Con información de Reuters