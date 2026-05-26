Una colisión entre un tren y un autobús escolar en Bélgica deja varios muertos, según fuente

FOTO DE ARCHIVO: Foto referencial de un tren llegando a la estación de ferrocarril de Bruselas Midi/Zuid, Bélgica

Una colisión entre un tren y un ‌autobús ‌escolar en la localidad belga de Buggenhout el martes por la mañana se saldó con varios muertos, según informó una ​fuente a ⁠Reuters.

El accidente se produjo ‌a primera hora ⁠del martes en ⁠un paso a nivel situado a aproximadamente un kilómetro ⁠de la estación de ​Buggenhout.

"He recibido con ‌profunda tristeza la ‌noticia del trágico accidente ⁠ocurrido en Buggenhout", dijo el ministro del Interior, Bernard Quintin, en ​una ‌publicación en la red social X. No dio más detalles.

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Los portavoces de la policía ⁠belga no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Bélgica, donde una densa red ferroviaria atraviesa ciudades y pueblos, tiene un historial ‌de accidentes en pasos a nivel.

Cinco personas fallecieron en este tipo de accidentes en 2025, según indica el ‌operador de infraestructuras ferroviarias Infrabel en su página web, ‌la cifra ⁠más baja registrada desde 2020.

Con información de Reuters