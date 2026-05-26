Jubilados de ANSES: cuánto cobran con aguinaldo y bono en junio 2026

ANSES confirmó aumento, bono y aguinaldo para jubilados en junio.

Los jubilados y pensionados que cobran a través de ANSES recibirán en junioun nuevo aumento en sus haberes junto con el medio aguinaldo y el bono extraordinario de $70.000. Con la actualización prevista por movilidad, la jubilación mínima superará los $403.000 y el total a cobrar rondará los $675.000 para quienes perciben el haber más bajo.

La suba se aplicará de manera automática y toma como referencia el último dato de inflación informado por el INDEC. Además del incremento mensual, el Gobierno mantendrá el refuerzo extraordinario que viene pagando desde hace meses a los sectores de menores ingresos del sistema previsional.

Cuánto cobra un jubilado con la mínima en junio 2026

Con el ajuste previsto para junio, la jubilación mínima pasará de poco más de $393.000 a cerca de $403.317. A ese monto se le suma el bono extraordinario y también el pago del Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido comúnmente como aguinaldo.

De esta manera, los valores estimados quedarían conformados de la siguiente forma:

Jubilación mínima: $403.317,99

Bono extraordinario: $70.000

Aguinaldo estimado: $201.658,99

Total aproximado: $674.976,98

El incremento mensual ronda el 2,6% y responde a la fórmula de movilidad vigente establecida por el Decreto 274/24, que actualiza los haberes según la inflación registrada dos meses antes.

Cómo se calcula el aguinaldo para jubilados

Una de las consultas más frecuentes entre los beneficiarios de ANSES tiene que ver con la manera en que se calcula el aguinaldo. El SAC equivale al 50% del mejor haber mensual percibido durante el semestre y se paga dos veces al año: en junio y diciembre.

En el caso de junio de 2026, el cálculo toma como referencia el haber actualizado del mes, pero no incluye el bono extraordinario de $70.000. Esto se debe a que el refuerzo tiene carácter no remunerativo y extraordinario.

El depósito se realiza automáticamente junto con los haberes mensuales, por lo que no hace falta realizar ningún trámite adicional para cobrarlo.

Qué pasa con el bono de $70.000

El bono extraordinario seguirá vigente durante junio para quienes cobran la jubilación mínima. Según se informó, el objetivo del refuerzo es compensar parte de la pérdida del poder adquisitivo frente a la inflación acumulada.

Los jubilados que perciben ingresos superiores a la mínima también pueden acceder a un bono proporcional. En esos casos, el monto disminuye gradualmente hasta alcanzar el tope definido por el Gobierno.

El aguinaldo se calcula sin incluir el bono extraordinario mensual.

En paralelo, distintos sectores vienen reclamando una actualización del refuerzo debido a que permanece congelado desde hace varios meses. Incluso con bono incluido, algunos informes advierten que los ingresos jubilatorios continúan por debajo de los niveles necesarios para recuperar lo perdido frente a la inflación desde fines de 2023.

Un informe reciente del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) indicó que quienes cobran la mínima mantienen una pérdida real superior al 10%, aun contemplando el adicional extraordinario.

Calendario de pagos de ANSES para junio 2026

ANSES también difundió las fechas de cobro para jubilados y pensionados durante junio.

Jubilados y pensionados que cobran la mínima:

DNI terminados en 0: 8 de junio

DNI terminados en 1: 9 de junio

DNI terminados en 2: 10 de junio

DNI terminados en 3: 11 de junio

DNI terminados en 4: 12 de junio

DNI terminados en 5: 16 de junio

DNI terminados en 6 y 7: 17 de junio

DNI terminados en 8 y 9: 18 de junio

Jubilados y pensionados que superan la mínima