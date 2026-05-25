Papa León insta al mundo a "frenar" en materia de IA en su primera y apasionada encíclica

El papa León XIV se prepara para hablar durante la presentación de "Magnifica humanitas", su primera encíclica, centrada en el auge de la inteligencia artificial, en el Aula Nuova del Sínodo del Vaticano.

El papa León XIV instó a los gobiernos a frenar y regular en detalle el desarrollo de los sistemas de inteligencia artificial en su primer documento importante, publicado el ‌lunes, advirtiendo de que estos difunden desinformación, ‌favorecen los conflictos y corren el riesgo de llevar al mundo por un camino de guerra sin fin.

León, que ha adoptado un tono más enérgico en los últimos meses y ha despertado la ira del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras criticar la guerra de Irán, lanzó una serie de apasionados llamamientos a los líderes mundiales en el extenso texto, conocido como encíclica.

El primer papa estadounidense pidió que la propiedad de los datos de IA no se deje exclusivamente en manos privadas, ​que los responsables políticos protejan ⁠los derechos de los trabajadores y mantengan a los niños a salvo de la tecnología, e ‌instó a que se enfríe la competencia entre las empresas de IA.

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"Lo que ⁠se necesita es una implicación política más activa, capaz de ⁠frenar las cosas cuando todo se acelera", afirmó León en el texto, titulado "Magnifica Humanitas" (Magnífica humanidad).

El pontífice pidió "marcos jurídicos sólidos, una supervisión independiente, usuarios informados y un sistema político que no renuncie a su responsabilidad".

Las ⁠encíclicas son una de las formas más elevadas de enseñanza de un pontífice a los ​1.400 millones de miembros de la Iglesia.

El tan esperado texto conocido ‌el lunes, de casi 43.000 palabras, se ha ‌estado elaborando prácticamente desde la elección de León como papa hace poco más de un año.

REPUDIO ⁠A LA "GUERRA JUSTA"

El documento, que aborda la IA como asunto principal, también condenó el número de guerras que azotan el mundo, lamentó el debilitamiento de las organizaciones multilaterales y advirtió de que los beneficios de la industria armamentística son una fuerza impulsora detrás de los conflictos.

"Los últimos 60 años han ​estado marcados por ‌conflictos de una brutalidad asombrosa, que a menudo han afectado a la población civil a gran escala", declaró León en el texto. "La humanidad está cayendo en una cultura violenta del poder, donde la paz ya no aparece como una responsabilidad que asumir, sino como un frágil intervalo entre conflictos".

En un acto celebrado el lunes en el Vaticano para ⁠presentar el texto, el cofundador de Anthropic, una de las principales empresas de IA del mundo, agradeció a León que aborde los problemas planteados por esta nueva y disruptiva tecnología. Afirmó que empresas como la suya se enfrentan a fuertes presiones comerciales y necesitan un escrutinio externo.

"Todos los laboratorios de vanguardia en IA, incluido Anthropic, operan dentro de un conjunto de incentivos y limitaciones que a veces pueden entrar en conflicto con hacer lo correcto", dijo Chris Olah. Anthropic es la empresa que produce las herramientas de IA Claude.

En su ‌encíclica, León también hizo una de las declaraciones más claras hasta la fecha de un papa en la que repudia la teoría de la guerra justa, una doctrina que la Iglesia ha utilizado al menos desde el siglo V para evaluar los conflictos globales.

La doctrina, que en general sostiene que las guerras solo deben librarse para defenderse de una agresión, también ha sido invocada por funcionarios de la administración Trump, ‌incluido el vicepresidente JD Vance, católico, para defender la guerra contra Irán.

"La teoría de la 'guerra justa', que con demasiada frecuencia se ha utilizado para justificar cualquier tipo de guerra, ha quedado obsoleta", escribió Leo. "El uso de la ‌fuerza, la violencia y ⁠las armas refleja una pobreza relacional que siempre tiene consecuencias desastrosas para la población civil".

El pontífice también expresó su preocupación por que los líderes puedan iniciar guerras ​para distraer a los ciudadanos de los problemas internos.

"No podemos descartar la posibilidad de que algunos líderes consideren el conflicto armado como una forma eficaz de desviar la atención de los problemas internos y como una herramienta cínica para gestionar las dificultades", afirmó.

Con información de Reuters