Suben las temperaturas en Santa Fe y Rosario: cómo será el lunes 25 de mayo de 2026

Rosario soleado.

El cierre del fin de semana largo y la conmemoración de una de las fechas más importantes de la historia argentina estarán acompañados por condiciones climáticas más amigables que las registradas durante los días previos. Después de jornadas marcadas por bancos de niebla y mañanas con temperaturas bajas, el escenario meteorológico en Santa Fe y Rosario empieza a mostrar señales de cambio.

Mayo suele ser uno de los meses más variables del año en la región central del país. El otoño tiene la costumbre de alternar mañanas frías con tardes más templadas, y el pronóstico difundido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para este lunes 25 de mayo parece confirmar esa dinámica: abrigo temprano y un clima mucho más agradable con el correr de las horas.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Rosario para el lunes feriado

Para Rosario, el lunes 25 de mayo de 2026 se espera una temperatura máxima de 18 grados y una mínima de 10 grados, lo que muestra un aumento respecto de los registros del viernes y del fin de semana.

El cielo se mantendrá parcialmente nublado, con algunos momentos de mayor presencia solar y sin probabilidades de precipitaciones durante toda la jornada.

Pronóstico de Rosario.

La suba de las mínimas será uno de los cambios más notorios. Días atrás, el amanecer había arrancado cerca de los 4 grados, mientras que el lunes comenzará con valores considerablemente menos extremos.

Cómo sigue el clima en Santa Fe hoy

La capital provincial tendrá un panorama casi idéntico. El pronóstico indica una máxima de 18 grados y una mínima de 10 grados, con nubosidad variable y condiciones estables durante el día. El viento continuará con intensidad baja a moderada y no aparecen señales de inestabilidad ni de lluvias.

Pronóstico de Rosario.

Para quienes planeen participar de actos patrios, actividades culturales o encuentros familiares por el feriado, el tiempo aparece como un aliado inesperado: menos frío y mejores condiciones para permanecer al aire libre.

Las recomendaciones para el clima del lunes 25 de mayo en Santa Fe y Rosario