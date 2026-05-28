Efemérides del 28 de mayo: qué pasó un día como hoy

Rosario Vera Peñaloza.

Cada 28 de mayo se conmemoran efemérides y hechos históricos ocurridos en la Argentina y en el mundo que dejaron una huella en la humanidad. En esta fecha sucedieron eventos significativos que abarcan desde los nacimientos de Manuel Alberti e Ian Fleming, el fallecimiento de Rosario Vera Peñaloza hasta la celebración del Día Nacional de la Maestra Jardinera y de los Jardines de Infantes.

A continuación, te contamos los hechos más destacados:

1763 - Nacimiento de Manuel Alberti

Nació en Buenos Aires el sacerdote, defensor de los derechos de los criollos y vocal de la Primera Junta de Gobierno autónomo de España surgida de la Revolución del 25 de mayo de 1810.

1890 - Tabla Ouija

Fue patentada en Estados Unidos. La inventó el estadounidense Elijah Bond. De utilizarse en sesiones espiritistas pasó a convertirse además en un juego de mesa. La patente fue a nombre de los espiritistas Theresa Maupin y Charles W. Kennard, quien fundó la empresa fabricante de la tabla.

1908 - Nacimiento de Ian Fleming

En Londres nació el escritor, periodista y agente del servicio secreto británico Ian Lancaster Fleming, creador de la serie de novelas de espías James Bond. La serie fue llevada por primera vez al cine en 1962, cuando se estrenó Dr. No. La primera novela del popular agente 007 fue Casino Royale (1952).

1919 - Fallecimiento de Benjamín Matienzo

El aviador militar, pionero de la aeronáutica argentina, murió a los 28 años en la cordillera de Los Andes en Mendoza, cuando intentaba hacer el primer cruce en vuelo a Chile. Sus restos fueron encontrados seis meses después a 4.000 metros de altura, donde se había visto obligado a aterrizar y falleció congelado.

1934 - El primer caso de quintillizas

En Callander, Canadá, nacieron las primeras quintillizas de la historia que sobrevivieron al parto: Annette, Cécile, Emilie, Marie e Yvonne Dionne. Su nacimiento, en plena Gran Depresión, tuvo gran impacto mundial. El gobierno las separó de sus padres y las explotó comercialmente durante años. Luego, su padre continuó usando su imagen. Tiempo después, el gobierno de Ontario indemnizó a las hermanas por lo ocurrido.

1938 - Nacimiento de Leonardo Favio

Nació en la localidad mendocina de Las Catitas el cantautor, actor y director de cine Fuad Jorge Jury, uno de los grandes artistas del cine nacional. Filmó 30 películas, entre ellas la famosa Nazareno Cruz y el lobo (1975) y grabó 19 discos.

Leonardo Favio.

1945- Nacimiento de John Fogerty

En la ciudad de Berkeley, en California, nació el cantante, compositor y guitarrista estadounidense John Cameron Fogerty, líder de Creedence Clearwater Revival, banda con la que grabó siete discos que forman parte de los clásicos del rock de la década de 1960 y comienzos de la de 1970.

1950 - Fallecimiento de Rosario Vera Peñaloza

A los 77 años murió en La Rioja la educadora riojana, quien fundó en 1900 el primer jardín de infantes de la Argentina. Una calle del barrio porteño de Puerto Madero lleva su nombre.

1968 - Nacimiento de Kyle Minogue

En la ciudad australiana de Melbourne nació la actriz, cantante y bailarina, quien lleva grabados 14 álbumes de música pop y dance pop de los que vendió 80 millones de copias.

Kylie Minogue.

2026 - Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer

Esta fecha fue instituida en 1998 por la Red Mundial de Mujeres por los Derechos Reproductivos.

2026 - Día Nacional de la Maestra Jardinera y de los Jardines de Infantes

Esta efeméride recuerda a la educadora riojana Rosario Vera Peñaloza, fundadora de la primera escuela para niños pequeños.