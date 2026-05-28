Un regalo y un audio: las claves de la investigación por la búsqueda de Agostina Vega y las principales hipótesis

A más de 48 horas de la desaparición de Agostina Vega, la Justicia de Córdoba avanzó con la investigación y el Fiscal Raúl Garzón imputó a Claudio Gabriel Barrelier por la “privación ilegal de la libertad” de la chiquita que es buscada desde la noche del sábado cuando salió de su casa para ir a lo de sus abuelos, que viven al lado, pero tomó un remís y viajó poco más de 10 minutos entre el Barrio General Mosconi y el Barrio Cofico donde se encontró con el hombre y ya nada más se supo de ella. Los investigadores siguen la pista detrás de un mensaje enviado a sus amigas sobre un presunto "regalo", que devela la maniobra que habría sido clave para engañarla.

Fuentes judiciales confirmaron a El Destape que “una cámara de seguridad toma el recorrido que hace el detenido con la adolescente” y que ese recorrido es camino a la casa del único imputado. Ese dato, sumado a que establecieron que hubo intercambio de mensajes previos y que fue Barrelier quien pagó el viaje de la menor en remís fue el elemento clave para que los investigadores pidieran la detención. Además, los investigadores señalaron que el actual detenido tiene otras causas en marcha, una por hurto, otra por amenazas y una más que llamativamente tiene la misma calificación que la actual, privación ilegal de la libertad.

En diálogo con El Destape, la abogada de la familia de Agostina, Fernanda Alaniz, destacó que “fueron los vecinos quienes nos contaron que hace aproximadamente un año rescataron a una joven que salió corriendo de la misma casa, maniatada y semidesnuda. Esa mujer aseguró a la policía que había sido abusada y creemos que es uno de los expedientes que están en investigación”. Esas causas, supo El Destape, están a cargo del fiscal Rodríguez, aunque no descartan poder buscar alguna línea que permita centrar una hipótesis entre aquella investigación y la desaparición de Agostina.

Otro detalle que los investigadores no pasaron por alto tiene que ver con la vida personal del único imputado. Fuentes oficiales confirmaron que Claudio Gabriel Barrelier es empleado de la Municipalidad de Córdoba y trabaja desde hace varios meses en el área de licencias de conducir dependientes de tránsito local, un dato que generó indignación en los vecinos, en primer lugar por los antecedentes judiciales del joven pero, además, porque se trata de un hombre que estaría identificado con la barrabrava del club Instituto, un detalle que tampoco pasan por alto los investigadores ya que los vecinos del barrio Cofico aseguran que “la casa donde detuvieron a Barrelier y donde creen que fue Agostina no es una casa familiar, es un aguantadero de la barra”.

Según pudieron reconstruir los investigadores, a esa casa Agostina llegó engañada. Fuentes de la investigación descubrieron que la menor desaparecida le contó a algunas amigas que estaba en contacto con un hombre, conocido de la mamá, y que iba a verlo. Según pudieron reconstruir, Agostina le dijo a las amigas en un mensaje de audio que iba a encontrarse con este hombre porque iban a comprarle un regalo a su mamá. Para los investigadores, ese mensaje suma un elemento esencial a la investigación, y es la mentira por la cual habría sido captada la adolescente, ya que la excusa que sea un regalo sorpresa para su mamá le aseguraba al presunto captor que la adolescente no contara a donde iba ni para que.

Tras la detención, el acusado por la desaparición de Agostina fue trasladado al penal de Bower donde mantuvo una reunión con su abogado, Jorge Sánchez del Bianco. Según contó el letrado a El Destape, “en las próximas horas vamos a aportar pruebas clave de que Barrelier sólo pagó el remís y caminó esos metros con la chica pero después ella se fue”. Así, el defensor volvió a decir que su defendido le aseguró que Agostina iba hablando por teléfono con otro chico y sólo le pidió ayuda a él para pagar el viaje pero después se subió a un auto rojo y se fue. En ese relato, el abogado pidió no confrontar con Melisa, la mamá de Agostina, ya que la mujer dice que Barrelier le mintió y le dijo que “no había visto” a la nena pero según Del Bianco, “esa charla no fue así y aportaremos las conversaciones y mensajes”.

Para la investigación se abren al menos tres hipótesis y desde el mediodía dictaron el secreto de sumario. Así es que, si bien hasta el momento los investigadores no hablan de trata como hipótesis principal, la tardía activación de la Alerta Sofía no permite descartar de plano que la causa pueda tenerlo como un supuesto. Por otra parte, los primeros pasos de la investigación orientaron las pesquisas hacia los supuestos de un posible engaño para un ataque sexual con fines trágicos pero después de algunas declaraciones, la hipótesis del rapto o secuestro empezó a tomar fuerza. Ahora, la expectativa está puesta en el avance de las pericias y en posibles contactos con fiscalías federales mientras la familia de Agostina sigue pidiendo su aparición con vida.