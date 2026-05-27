Agostina Vega (14) se encuentra desaparecida desde hace 4 días y es intensamente buscada en la provincia de Córdoba. Por el hecho, está detenido Claudio Barrelier, un hombre de 34 años. La versión del sospechoso es que la joven "le habría pedido ayuda" y, en este sentido, su abogado Jorge Sánchez del Bianco salió a defenderlo pero sin medir palabras, con una frase repudiable para describir el vínculo entre una nena de 14 años y un hombre de 34, mayor de edad. "Se frecuentaban habitualmente. A la madre también la conoce en ese ámbito. No sé si amistad sería el término", expresó el letrado.

El hombre habría visto por última vez a Agostina el sábado 23 de mayo cerca de las 23 y declaró en la justicia que se conocían de torneos de fútbol barriales. El letrado de Barrelier dijo que esa noche la adolescente llamó a su defendido por teléfono para que le pagara un remis en el barrio de Cofico y él lo hizo porque "la conocía con anterioridad". Luego habrían caminado juntos algunas cuadras cerca del domicilio del sospechoso, pero según él, la joven "nunca entró a la vivienda".

En ese momento, Agostina le habría preguntado si podía llevarla a la casa de un amigo, pero Barrelier se habría negado. La adolescente le habría dicho que finalmente venía por ella un amigo y, pocos minutos después, se hizo presente un auto de color rojo en el que se habría subido la joven. Sánchez del Bianco indicó que toda esta secuencia podría explicarse con la presencia de cámaras de seguridad. "Si las cámaras existen y está documentado se va a tener que reflejar esa circunstancia", aseguró.

El abogado también dijo que el teléfono de Barrelier llega a Agostina a través de su madre. "El teléfono de mi representado, de una conversación que él tiene con la madre, surge que quien le da el teléfono de él a Agostina es la madre", aseveró. Sobre el vínculo del sospechoso con la niña y su madre, el letrado indicó que se habría dado en un ámbito deportivo y de cancha y que con la nena "se frecuentaban habitualmente" por este motivo. En todo momento, hizo caso omiso a que se trata de una menor de edad.

Quién es Claudio Barrelier, el sospechoso de la desaparición de Agostina Vega en Córdoba

Barrelier es empleado municipal y se desempeñaría como agente de tránsito. El hombre de 34 años tiene antecedentes penales. En concreto, se trata de una causa vinculada a la privación ilegítima de la libertad en contexto de violencia de género dispuesto en mayo del año pasado. Jorge Sánchez del Bianco sostuvo que, en aquella ocasión, las autoridades lo dejaron en libertad. "No intervine yo como defensor, estuvo detenido y recuperó la libertad. No era una menor", aclaró.

Este miércoles el fiscal de instrucción, Raúl Garzón, ordenó un allanamiento en el domicilio del acusado. Además, se montó un operativo de búsqueda con la división de canes, efectivos del Comando de Acción Preventiva (CAP) y personal de pericias judiciales.

En tanto, familiares y amigos realizaron una marcha esta tarde para pedir por la aparición con vida de Agostina Vega. Durante la manifestación, la madre de la menor, Melisa Heredia, dijo que se emitió un Alerta Sofía por la menor y apuntó contra el sospechoso. "Él es la única persona que vio a mi hija y no hay rastros de ella", remarcó.