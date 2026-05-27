EEUU planea detener trámites migratorios y aduaneros en aeropuertos de "ciudades santuario"

FOTO DE ARCHIVO. El secretario de Seguridad Nacional de EEUU Markwayne Mullin sale con miembros de seguridad del Palacio Nacional después de asistir a una reunión privada con la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, en Ciudad de México, México

​El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, dijo que el Gobierno de Donald Trump está elaborando planes para dejar ‌de procesar a viajeros y carga ‌internacionales en grandes aeropuertos estadounidenses de "ciudades santuario" que se han negado a cooperar con una ofensiva migratoria.

La medida podría paralizar de hecho los viajes aéreos internacionales y el comercio en grandes aeropuertos de estados demócratas, cuando se espera que millones de turistas extranjeros lleguen para el inicio de la Copa Mundial de la FIFA el mes próximo.

Mullin dijo a Sean Hannity, de ​Fox News Channel, en ⁠una entrevista emitida el martes que se había reunido con funcionarios de ‌la Casa Blanca, pero subrayó que no se había tomado ⁠ninguna decisión sobre si seguir adelante.

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"Actualmente —aunque todavía no ⁠los estamos iniciando— estamos elaborando planes", dijo Mullin.

"No deberíamos estar procesando vuelos internacionales hacia sus ciudades", añadió, en referencia a las "ciudades santuario", donde apuntó que "los demócratas ⁠locales de la izquierda radical no nos están permitiendo hacer nuestro ​trabajo y hacer cumplir las leyes federales".

La semana pasada, ‌Reuters y otros medios informaron de ‌que Mullin había dicho en privado a ejecutivos del sector de viajes ⁠de Estados Unidos que su departamento podría optar por detener los trámites aduaneros y migratorios de viajeros internacionales.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó una lista de las llamadas ciudades y estados santuario, que incluía muchas ​ciudades con grandes ‌aeropuertos internacionales.

Entre ellas estaban Boston, Denver, Filadelfia, Chicago, Los Ángeles, Nueva York, Newark, Seattle y San Francisco.

Mullin formuló públicamente la amenaza por primera vez en abril durante una disputa sobre la financiación de su departamento, pero dijo el martes que la idea estaba ⁠bajo consideración activa.

Los demócratas dicen que se necesitan reformas para frenar los abusos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (conocidos como ICE y CBP, respectivamente, por sus siglas en inglés), entre ellos la muerte de dos ciudadanos estadounidenses en Mineápolis en enero a manos de sus agentes.

La Asociación de Viajes de Estados Unidos, que representa a grandes aerolíneas, ‌hoteles, empresas de alquiler de automóviles y otras compañías del sector turístico, dijo a Reuters el viernes que sus representantes se habían reunido con Mullin.

Mullin "confirmó sus comentarios anteriores de que el Gobierno está considerando retirar a funcionarios de la CBP de aeropuertos internacionales en ciertas ciudades santuario", añadió la Asociación en un comunicado ‌a Reuters.

También advirtió de las consecuencias devastadoras para la industria de viajes y las comunidades dependientes de los visitantes internacionales.

Más de 50 millones de viajeros internacionales llegaron sólo ‌a los tres ⁠principales aeropuertos de Nueva York el año pasado.

Reducir el personal aduanero en grandes aeropuertos alteraría significativamente las operaciones de las aerolíneas, ​los viajeros y el flujo de carga internacional, dijo la semana pasada Airlines for America, una agrupación de importantes aerolíneas de pasajeros y de carga.

Con información de Reuters