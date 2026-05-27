Eduardo Feinmann criticó a Javier Milei.

El gobierno de Javier Milei está atravesando una crisis en varios sentidos. Por un lado está la política, luego de los escándalos que envolvieron a Manuel Adorni en los últimos meses y la manera en que el Presidente lo defendió a diestra y siniestra, causando una marcada escisión en La Libertad Avanza. Por el otro, en tanto, está la económica: el bolsillo de los argentinos aprieta cada vez más y hay sectores que lo sienten con mayor crudeza que otros.

Uno de ellos es el de la construcción. Entre los elevados costos de los materiales; las billeteras cada vez más flacas de eventuales empleadores para realizar refacciones y la obra pública cero que lleva adelante el oficialismo, esa área afronta un duro momento. Esto último, si bien está a las claras desde hace ya un buen tiempo, fue evidenciado por el propio Eduardo Feinmann durante su típico pase con Pablo Rossi en A24.

¿Qué dijo Feinmann sobre Milei?

En primera medida, el reconocido conductor expuso: "Hoy estuve con un intendente de la Provincia de Buenos Aires. No del Conurbano, sino más allá, de una zona industrial". En ese sentido, contó que le preguntó cómo era el día a día de sus vecinos, para saber cómo estaba la sociedad por esos lares. La respuesta, sin embargo, lo sorprendió.

"Mirá Eduardo, la industria está parada, de diez máquinas funcionan cuatro", fue lo que el funcionario le explicó al periodista, quien también le contó: "La construcción está parada y la gente que vive de un salario cobra el seis y el diecinueve se le acabó". "Cobra el seis y el diecinueve se le acabó", subrayó.

"¿Cómo aguanta esta gente? Desconozco", concluyó él, mientras Rossi lo contemplaba también con asombro, sin poder creer ninguno de los dos cómo, en efecto, aguantan.