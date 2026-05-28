Viviana Canosa destrozó al funcionario de Milei que pidió que lo aplaudan: “Pelot…”

Viviana Canosa dura contra un funcionario.

Un comentario en un evento agropecuario terminó provocando una reacción explosiva de Viviana Canosa, que no tuvo filtro al apuntar contra un funcionario del gobierno de Javier Milei.

El funcionario que pidió aplausos para él

Todo comenzó durante la conferencia Maizar, donde el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Sergio Iraeta, intentó defender las recientes medidas económicas tomadas para el campo.

En medio de su exposición, Iraeta hizo referencia a la baja de retenciones anunciada días antes por el Gobierno y se mostró sorprendido por la fría reacción del auditorio. “Bajaste la retención hace tres días y es como si no hubieras hecho nada”, lanzó frente a los presentes, visiblemente incómodo por la falta de entusiasmo.

Pero el momento más llamativo llegó segundos después, cuando el funcionario decidió ir todavía más allá y prácticamente pidió aplausos en vivo. “Empezá a aplaudir, así alguien aplaude”, dijo entre risas, buscando romper el hielo.

Viviana Canosa destrozó al funcionario

La frase rápidamente empezó a circular en redes sociales y terminó llegando al programa Carnaval, donde Viviana Canosa reaccionó con dureza.

Lejos de suavizar el tema, la conductora explotó al aire y cuestionó el tono utilizado por el funcionario. Según planteó, el Gobierno parece esperar agradecimiento por medidas que, desde su mirada, son obligaciones básicas de gestión.

“Nadie tiene que agradecerte nada, es lo que corresponde”, disparó Canosa, antes de rematar con un insulto directo que dejó helado al estudio.

La periodista también criticó lo que consideró una actitud “agrandada” por parte del funcionario, señalando que esperaba una reacción eufórica del sector agropecuario simplemente por el anuncio económico.

Para Canosa, el problema fue el contraste entre la expectativa oficial y la realidad del auditorio, que respondió con absoluta frialdad a las palabras de Iraeta.

El episodio generó repercusión inmediata y volvió a mostrar las tensiones que existen incluso entre figuras mediáticas cercanas a ciertas medidas del gobierno libertario.

Mientras tanto, el fragmento del funcionario pidiendo aplausos siguió viralizándose y se convirtió en material de debate político y televisivo. Porque en la Argentina actual, a veces una frase alcanza para transformar una conferencia económica en un escándalo mediático.