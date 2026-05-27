Alejandro Fantino rompió el silencio tras su pelea con Viviana Canosa: "Terminó el programa"

Fantino habló de su pelea con Viviana Canosa.

El cruce fue tan tenso como inesperado y dejó a todos con la boca abierta. Lo que parecía un debate más en Cónclave terminó con Viviana Canosa levantándose en vivo y abandonando el estudio en medio de una discusión caliente con Alejandro Fantino.

¿Por qué Viviana Canosa se fue del programa?

Todo comenzó como un intercambio político sobre el presente del país y las internas vinculadas a Javier Milei. Sin embargo, el clima se fue espesando a medida que avanzaba la charla y las posiciones se volvían cada vez más opuestas.

El punto de quiebre llegó cuando Fantino utilizó la palabra “psicótico” en una reflexión general sobre ciertos entornos. Canosa no dudó en tomarlo como algo personal y reaccionó al instante, visiblemente molesta.

“¿Me estás diciendo psicótica?”, lanzó, marcando el inicio de un momento incómodo que rápidamente se volvió viral. A partir de ahí, el ida y vuelta se volvió cada vez más picante y difícil de contener.

Fantino intentó aclarar que no se refería a ella, pero la tensión ya estaba instalada. La periodista siguió firme en su postura y el diálogo se transformó en un cruce sin filtros.

En medio de ese clima, Canosa tomó una decisión que sorprendió a todos: se levantó, agarró sus cosas y abandonó el estudio. “Psicótica es un montón”, dijo antes de irse, dejando el programa en una situación completamente descolocada.

Aunque minutos después regresó e intentó bajar la intensidad explicando que necesitaba aire, el episodio ya había quedado marcado. Y como era de esperarse, las redes explotaron.

¿Qué dijo Fantino sobre su pelea con Viviana Canosa?

Horas más tarde, Fantino rompió el silencio en A la tarde y buscó desdramatizar lo ocurrido. Lejos de alimentar el conflicto, eligió poner el foco en la dinámica propia del medio.

“Terminó el programa y nos saludamos bien”, aseguró, dando a entender que no hay una pelea personal más allá del cruce al aire.

Además, dejó en claro que este tipo de situaciones forman parte del juego televisivo. “Nos contrataron para debatir”, explicó, defendiendo la intensidad de las discusiones que se dan en ese tipo de formatos.

Fantino también remarcó que no corresponde analizar la reacción del otro en caliente, y que cada uno vive el debate desde su lugar. Una postura que buscó cerrar el tema sin escalar el conflicto.

Sin embargo, en el mundo del espectáculo las cosas no suelen terminar tan fácil. Porque cuando alguien se levanta en vivo, la escena ya queda grabada para siempre.