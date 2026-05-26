A pocos meses del regreso al país de Agostina Paez, la abogada acusada de racismo en Brasil, otro hecho similar habría sido protagonizado por un hombre argentino de 63 años en el estado de Mina Gerais. El hecho tuvo lugar este domingo a las 10 de la mañana durante el paseo que realiza el tren turístico Maria Fumaça cuando la madre de un niño descubrió que el sujeto de nacionalidad argentina había enviado supuestamente a otra persona mensajes discriminatorios con respecto al color de piel de su hijo.

Además, había fotos y videos del pequeño, lo que le generó más temor a la mujer y la sospecha de que se trataba de un caso de "tráfico de menores". En diálogo con el medio G1, indicó: "Vamos a llegar hasta esta denuncia hasta el final. Es racismo, pero creo que va mucho más allá de eso: creo que podría estar vinculado al tráfico de menores". En tanto, mencionó que, al detenerlo en el tren, revisaron su celular y encontraron "dólares, pesos y reales en gran cantidad".

Un hombre argentino acusado de racismo en Brasil: cómo ocurrió el hecho

En su declaración a la policía, la madre indicó que ese día era su cumpleaños y que todo transcurría de manera normal hasta que advirtió que un hombre argentino -identificado como Eduardo Ignacio Murias- estaba filmando y tomando fotos de su hijo. De inmediato, se dirigió hacia él para confrontarlo y le exigió ver su celular. Si bien el sospechoso se resistió al principio finalmente le entregó el dispositivo móvil.

Una vez que tuvo el teléfono en su poder, descubrió chats con agresiones verbales y xenófobas hacia su hijo. De hecho, en uno de los mensajes, el hombre hablaba de "tomar como esclavo" al niño.

La mujer llamó rápidamente a las autoridades policiales y mientras esperaba que los oficiales se hicieran presente, los otros pasajeros impidieron que el hombre escapara del lugar. En el operativo, intervinieron efectivos de la Policía Militar brasileña quienes se llevaron a detenido al sujeto. En este momento, Eduardo Ignacio Murias, oriundo de la provincia de Santiago del Estero, se encuentra en la Tercera Comisaría Regional de São João del-Rei con una prisión preventiva por 90 días y está siendo investigado por el delito de "racismo".

Cómo seguirá la investigación

Mientras el consulado argentino en Brasil no ha hecho ningún tipo de referencia al hecho, la empresa que maneja el tren turístico Maria Fumaça publicó un comunicado en sus redes sociales para repudiar el episodio de manera rotunda. Por otro lado, también indicaron que colaborarán aportando datos o información requerida a las autoridades judiciales.

Con el dispositivo móvil del sospechoso, la Policía busca establecer si el sujeto compartía estas fotos y videos con otras personas y si se registran más casos similares. En este sentido, la declaración de la madre fue clave para las autoridades, pues indicó que, al revisar el teléfono tuvo "miedo" en referencia al posible alcance de ese material.

Sobre el estado de su hijo, la mujer afirmó que el pequeño se encuentra "avergonzado" y "asustado" por la situación. "Está callado. No se encuentra bien. Lo veo presionado, con una mirada triste. Tenemos que ser fuertes y mantendremos la denuncia hasta el final", expresó.