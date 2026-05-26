Corea del Sur planea botar su primer submarino de propulsión nuclear en la década de 2030

FOTO DE ARCHIVO. Miembros de la tripulación del submarino Shin Chae-ho de la Armada surcoreana, clase KSS-III Dosan Ahn Changho, saludan durante una revisión de la flota, en aguas de Busan, Corea del Sur

Corea del Sur tiene previsto botar su primer submarino de ‌propulsión nuclear a ‌mediados de la década de 2030, en el marco de un nuevo programa destinado a contrarrestar las amenazas nucleares y de misiles lanzados desde submarinos de Corea del ​Norte, según ⁠dijo el martes el ministro de ‌Defensa, Ahn Gyu-back.

El submarino ⁠utilizará combustible de uranio ⁠con bajos niveles de enriquecimiento y será desarrollado y construido en Corea del ⁠Sur, dijo Ahn, al presentar ​el plan básico de ‌Corea del Sur para ‌dotarse de submarinos de propulsión ⁠nuclear.

Ahn señaló que el programa se basará en las industrias nuclear, naval y de defensa de Corea ​del ‌Sur, al tiempo que se mantendrá el compromiso de Seúl de no adquirir ni desarrollar armas nucleares.

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Corea del Sur colaborará ⁠estrechamente con Estados Unidos durante el proceso de adquisición de combustible de uranio con bajos niveles de enriquecimiento para garantizar la no proliferación y también trabajará con el Organismo Internacional de ‌Energía Atómica, dijo Ahn.

El plan tiene como objetivo que el primer buque sea botado a mediados de la década de 2030, dijo Ahn.

La propulsión nuclear ‌dotaría a los nuevos submarinos de la capacidad de permanecer sumergidos durante mucho ‌más tiempo ⁠y garantizaría una mayor movilidad que los submarinos surcoreanos ​existentes, según el Gobierno.

Con información de Reuters