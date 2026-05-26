Alerta por neblina: cómo sigue el clima en Santa Fe y Rosario hoy, martes 26 de mayo de 2026

Neblina en Santa Fe.

La última semana de mayo 2026 arranca con un escenario repetido en gran parte del centro del país: mañanas frías, humedad elevada y una persistente presencia de neblina que vuelve a alterar la dinámica cotidiana. La combinación entre aire húmedo, escaso viento y bajas temperaturas genera condiciones ideales para que el fenómeno reduzca la visibilidad durante las primeras horas del día.

En ciudades como Rosario y Santa Fe capital, el fenómeno meteorológico se instaló desde temprano y mantiene en alerta a quienes circulan por rutas y accesos urbanos. El dato no pasa desapercibido: cada temporada fría, episodios de niebla intensa generan complicaciones en la circulación y obligan a reforzar las medidas de precaución.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Rosario para hoy

En Rosario, el martes 26 de mayo se presenta con una temperatura máxima prevista de 19 grados y una mínima de 12 grados. Durante la mañana persisten los bancos de niebla, con escasa probabilidad de precipitaciones y vientos leves de entre 7 y 12 km/h, según indicó el pronóstico difundido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Con el avance de las horas, el panorama cambia parcialmente: hacia la tarde se espera la aparición de intervalos de sol que permitirían una mejora en las condiciones generales. La noche, en cambio, volvería a mostrar nubosidad parcial y una temperatura cercana a los 15 grados.

Pronóstico de Rosario.

Para el miércoles, el pronóstico anticipa un leve descenso térmico, con una máxima estimada de 18 grados y mínima de 9 grados, mientras que las condiciones del jueves seguirían relativamente estables.

Santa Fe capital: cómo sigue el clima hoy

La ciudad de Santa Fe atraviesa una situación similar, aunque con temperaturas algo distintas. Para este martes, se espera una máxima de 20 grados y una mínima de 11 grados, con neblina presente durante gran parte de la mañana.

Hacia la tarde podrían registrarse mejoras parciales con momentos de sol entre nubes y temperaturas que rondarían los 20 grados. Los vientos también se mantendrán leves, entre 7 y 12 km/h, un factor que dificulta una rápida dispersión de la niebla.

Pronóstico de Santa Fe.

Las previsiones para el miércoles muestran una máxima de 20 grados y una mínima de 13 grados, al mantener un patrón de cielo parcialmente nublado y estabilidad atmosférica.

Qué recomendaciones tener en cuenta ante episodios de niebla intensa

La niebla suele convertirse en uno de los fenómenos más traicioneros durante el otoño y el invierno. La reducción brusca de la visibilidad puede afectar tanto el tránsito urbano como la circulación en rutas provinciales y nacionales.

Entre las principales recomendaciones figuran: