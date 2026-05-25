Napoli confirma adiós de Conte en breve comunicado tras discusión pública con presidente del club

Imagen de archivo del entrenador del Napoli, Antonio Conte, antes del partidode de la Serie A ante el AC Milan, en el estadio Diego Armando Maradona, Nápoles, Italia.

El ​Napoli confirmó el lunes la salida del entrenador Antonio Conte con un breve comunicado de cuatro ‌palabras, menos de 24 ‌horas después de que él anunciara su marcha durante una rueda de prensa en la que tuvo un intercambio de palabras con el presidente del club, Aurelio De Laurentiis.

"Gracias por todo, entrenador", escribió el club italiano en su página de redes ​sociales.

El Napoli cerró ⁠la temporada con una victoria por 1-0 ‌en casa ante el Udinese el domingo, ⁠lo que le aseguró el ⁠segundo puesto, por detrás del Inter de Milán, campeón de la Serie A. Conte anunció su adiós ⁠en una rueda de prensa antes de ​enzarzarse en una discusión con el ‌presidente.

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De Laurentiis dijo que el ‌Napoli habría defendido su título de liga si ⁠su plantilla no se hubiera visto mermada por problemas físicos a lo largo de la campaña. La escuadra pasó apuros durante gran parte de la ​segunda ‌mitad de la temporada, con jugadores clave como Scott McTominay, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku y el capitán Giovanni Di Lorenzo fuera de juego durante largos periodos.

"Sin las lesiones, ⁠habríamos sido campeones", afirmó De Laurentiis.

Las declaraciones provocaron una respuesta inmediata de Conte, sentado junto al presidente, quien instó a mostrar un mayor respeto por los logros del Inter.

"Probablemente eso no habría pasado. Hay que reconocer los méritos del Inter", dijo Conte. "Lo siento, pero ‌no me gusta aferrarme a estas cosas. Tenemos que reconocer las victorias de los demás y mostrar respeto. Si queremos respeto, tenemos que darlo. El Inter mereció ganar la liga, con lesiones o sin ellas".

Ambos ‌revelaron que la decisión de poner fin a su relación profesional se había tomado meses antes, durante la temporada. ‌De Laurentiis ⁠se negó a dar nombres de posibles candidatos para suceder a Conte, pero ​sugirió que los jugadores que regresan podrían resultar eficaces bajo un nuevo estilo de liderazgo.

Con información de Reuters