Ángel de Brito reveló que tiene un nuevo proyecto "lejos de LAM" y la televisión.

Ángel de Brito se tomó un descanso de su arduo trabajo habitual, que incluye su labor de conducción tanto en LAM como en Bondi Live, entre otros. El reconocido periodista de espectáculos está en Miami disfrutando de las últimas notas de la primavera del hemisferio norte, aunque también informa a sus seguidores sobre el día a día en los Estados Unidos.

Durante su última intervención en redes sociales, advirtió que comenzó a trabajar en un nuevo proyecto: uno que, adelantó, nada tiene que ver con la faceta que conocemos sobre él y que, en su lugar, está orientado a algo que "nunca mostró" a la gente detrás de las pantallas.

El nuevo proyecto de Ángel de Brito

"Necesitaba bajar un poco el ritmo después de más de seis meses de trabajo muy intenso en algo que pronto van a ver reflejado en mis redes", contó a través de una historia de Instagram, haciendo alusión a "un proyecto que no tiene que ver con la tele, ni con LAM, ni el streaming".

Respecto a ello, señaló que lo está llevando adelante "con muchísimo esfuerzo junto a Oki Agencia" y que "recién el sábado a las 22 hs" va a estar terminado. "Y al día siguiente, viaje... sin pausa", prosiguió. Si bien no dijo nada muy concreto sobre la idea que ejecutará, avisó: "Es un sueño que tenía hace mucho tiempo y que finalmente pude cumplir. Es una parte de mí y de mi trabajo que nunca les mostré".

La historia de Instagram que compartió Ángel de Brito.

Finalmente, deseó: "Ojalá esto también sirva para recordarles que se animen a emprender, a buscar otros caminos y a apostar por la autogestión. La libertad, después del esfuerzo, se transforma en recompensa".