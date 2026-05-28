A menos de 20 días del Mundial: Francia en alerta por los problemas de Mbappé

El delantero encendió varias alarmas a menos de un mes del Mundial

Queda muy poco para que el Mundial pase a ser el mayor atractivo en el fútbol internacional. Es por ello que la manifestación de un jugador de que siente problemas físicos es algo que genera bastante ruido y varios llamados de atención. Este es el caso de Kylian Mbappé, que se mostró con algunas molestias en el último partido que el Real Madrid disputó en la liga local. Algo que en Francia sigue con mucha atención.

“Estoy listo para liderar a mi equipo en el escenario más grande otra vez”, expresó el jugador en charla con Vanity Fair. El sueño de consagrarse nuevamente en su carrera y ser el líder de su conjunto nacional está más que latente, pero está amenazado por una imagen que despertó un sinfín de comentarios en las redes sociales, pero también en el cuerpo técnico de Didier Deschamps, que mandó a darle seguimiento a su estado.

Esto es producto de que en el partido que el Real Madrid afrontó contra el Athletic Club de Bilbao, lo tuvo a Mbappé con algunas molestias en su pierna derecha. La filmación lo muestra caminando con cierta dificultad y agarrándose la zona con una especie de masajeo que le permita alejar determinados fantasmas que lo puedan llegar a dejar sin partidos en el Mundial.

Hasta el momento, la Selección de Francia no emitió un parte médico que informe la presencia de una lesión. Puede que se haya tratado de una pequeña molestia que se le originó producto de las exigencias del encuentro. Sin embargo, la ausencia de partidos en el calendario para el ataque es una señal más que positiva porque le permitirá bajar la intensidad y que la zona se recupere de manera correcta.

Es necesario recordar que la previa del Mundial lo había puesto en duda a Kylian Mbappé por un problema en la rodilla, debido a que el cuerpo médico del Real Madrid se había confundido de zona y le realizó una resonancia en la que se encontraba en perfectas condiciones. Un error de esta magnitud tomó por sorpresa a los hinchas, pero más que nada al jugador, que no lograba comprender cómo el dolor no mejoraba con el paso de los días.

"La lesión de rodilla de Kylian Mbappé fue diagnosticada erróneamente después de que el personal médico del Real Madrid realizara una resonancia magnética en la pierna equivocada en diciembre. Mbappé disputó tres partidos con el Madrid antes de que se detectara y corrigiera el error", informó el diario New York Times hace unos meses.

No obstante, se estima que el delantero se encontrará disponible para los amistosos que se organizaron con el fin de adquirir determinado rodaje antes del Mundial. El primer duelo va a ser ante Costa de Marfil en la tarde del jueves 4 de junio, mientras que el segundo se registrará el lunes 8 del mismo mes. Luego, el equipo va a realizar su debut en la competencia.

Partidos de Francia en el Mundial

Fecha 1: vs. Senegal / 16 de junio / 16:00

Fecha 2: vs. Irak / 22 de junio / 18:00

Fecha 3: vs. Noruega / 26 de junio / 16:00

La lista de Francia para el Mundial

Arqueros

Mike Maignan (AC Milan)

Brice Samba (Lens)

Robin Risser (Strasbourg / Lens)

Defensores

William Saliba (Arsenal)

Dayot Upamecano (Bayern Múnich)

Jules Koundé (Barcelona)

Ibrahima Konaté (Liverpool)

Theo Hernández (Al-Hilal)

Lucas Hernández (PSG)

Lucas Digne (Aston Villa)

Malo Gusto (Chelsea)

Maxence Lacroix (Crystal Palace)

Mediocampistas

Aurélien Tchouaméni (Real Madrid)

Adrien Rabiot (AC Milan)

N’Golo Kanté (Al-Ittihad)

Warren Zaïre-Emery (PSG)

Manu Koné (AS Roma)

Delanteros

Kylian Mbappé (Real Madrid)

Ousmane Dembélé (PSG)

Bradley Barcola (PSG)

Marcus Thuram (Inter de Milán)

Michael Olise (Bayern Múnich)

Rayan Cherki (Manchester City)

Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace)

Maghnes Akliouche (Mónaco)

Désiré Doué (PSG)

