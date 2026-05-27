Garra, pueblo y transiciones: así juega el Uruguay de Bielsa que va por la gloria en el Mundial 2026

La Selección de Uruguay no es una camiseta más en el olimpo del fútbol popular: es el símbolo de la rebeldía rioplatense, una escuela de coraje que aprendió a construir hazañas colosales rompiendo todos los pronósticos de los poderosos de siempre. Pionera absoluta en plantarse y ganar los primeros mundiales, la Celeste forjó su identidad sobre una mística inquebrantable donde el talento de potrero se funde con el temperamento, el orgullo y la legendaria "garra charrúa". Un país chico en demografía, pero gigante y soberano en el mapa del fútbol mundial.

A lo largo de casi un siglo, el seleccionado oriental transitó desde la era dorada de los campeones obreros liderados por José Nasazzi y Obdulio Varela, pasando por los baches de las crisis institucionales, hasta recuperar su estatus de élite en el siglo XXI con el histórico proceso del Maestro Óscar Washington Tabárez. Con dos títulos mundiales que brillan en el pecho junto a sus preseas olímpicas, Uruguay encara el Mundial 2026 con una generación brillante de futbolistas dispuestos a honrar su rica herencia cultural a través de un fútbol de altísima intensidad, solidario y profundamente competitivo.

El camino de la Celeste: Mundial por Mundial

Uruguay 1930: En la primera cita de la historia, la Celeste hizo respetar la localía de manera invicta. Tras despachar a Perú, Rumania y Yugoslavia, se consagró como el primer campeón del mundo al ganarle una final vibrante por 4-2 a la Argentina en un Estadio Centenario colmado de pueblo.

Italia 1934: En un acto de dignidad y soberanía deportiva, Uruguay se plantó y decidió no participar del certamen europeo, respondiendo al masivo boicot que los países del Viejo Continente le habían hecho a la cita de Montevideo cuatro años antes.

Francia 1938: Manteniendo la misma postura de principios frente a los manejos de la FIFA, la Asociación Uruguaya no se inscribió en las eliminatorias, manifestando su total disconformidad con la decisión del organismo de repetir la sede en suelo europeo de forma consecutiva.

Brasil 1950: La hazaña más grande de la historia del deporte mundial. Con el liderazgo eterno de Obdulio Varela, la Celeste enmudeció a las 200.000 almas locales que ya festejaban en el Maracaná. Uruguay lo dio vuelta con goles de Schiaffino y Ghiggia, selló el 2-1 definitivo y parió el "Maracanazo".

Suiza 1954: Una campaña tremenda para defender la corona. Goleadas a Escocia y Checoslovaquia, triunfo ante Inglaterra en cuartos y una caída con las botas puestas en el suplementario frente a la poderosa Hungría de Puskás. Terminaron en un muy digno cuarto puesto.

Suecia 1958: El primer gran golpe a la ilusión charrúa. En una eliminatoria sudamericana sumamente esquiva, el combinado oriental se quedó sorpresivamente afuera de la cita nórdica tras ser superado en su grupo por Paraguay.

Chile 1962: El retorno a la Copa del Mundo en tierras transandinas fue un paso en falso. A pesar de arrancarle un triunfo a Colombia en el debut, las derrotas consecutivas ante la Unión Soviética y Yugoslavia decretaron la eliminación temprana en fase de grupos (13º puesto).

Inglaterra 1966: Un equipo batallador y con el cuchillo entre los dientes. Pasó invicto la primera fase tras frenar al local Inglaterra y ganarle a Francia. Sin embargo, en cuartos de final y en medio de un arbitraje escandaloso, cayó 4-0 ante Alemania Occidental para despedirse en el 7º lugar.

México 1970: Con una solidez defensiva que era una roca, la Celeste se metió otra vez entre los cuatro mejores del planeta tras dejar en el camino a la Unión Soviética en una prórroga agónica. El sueño del título se frenó en semifinales ante el Brasil de Pelé, cerrando un enorme cuarto puesto.

Alemania 1974: Una actuación muy pálida en territorio europeo. El equipo sintió el rigor del fútbol moderno, cosechó apenas un punto frente a Bulgaria y sufrió derrotas inapelables ante los Países Bajos y Suecia, armando las valijas en primera ronda (13º puesto).

Argentina 1978: Uruguay profundizó su bache futbolístico a nivel regional y no pudo cruzar el charco para la cita organizada en nuestro país, quedando eliminado en las rondas previas a manos de la sorpresiva selección de Bolivia.

España 1982: La racha negra de ausencias continuó para el pueblo oriental. Uruguay no logró hacer pie en una CONMEBOL durísima y perdió el pasaje directo hacia España frente al talentoso seleccionado de Perú que comandaba Teófilo Cubillas.

México 1986: De la mano del talento exquisito de Enzo Francescoli, el equipo clasificó a octavos de final como uno de los mejores terceros, a pesar del cachetazo que significó el 6-1 ante Dinamarca. La aventura terminó en octavos, cayendo 1-0 ante la Argentina de Diego Armando Maradona.

Italia 1990: En la primera etapa del Maestro Tabárez al frente del banco, los charrúas metieron una clasificación agónica a octavos con un cabezazo de Daniel Fonseca sobre la hora contra Corea del Sur. En la segunda fase, el local Italia hizo valer el peso de su casa y ganó 2-0, dejando a Uruguay en el 16º lugar.

Estados Unidos 1994: Una eliminatoria sumamente irregular privó a los uruguayos de la fiesta norteamericana. En la última fecha, la Celeste se jugó la vida en el Maracaná pero cayó ante el Brasil de Romário, quedando fuera de la cita mundialista.

Francia 1998: En las primeras eliminatorias sudamericanas disputadas bajo el extenuante formato de todos contra todos, Uruguay pagó cara su falta de regularidad y terminó en la séptima posición, viendo el Mundial de Francia por televisión.

Corea y Japón 2002: El regreso a la máxima cita se dio tras vencer a Australia en un repechaje dramático. Ya en el Mundial, el equipo batalló pero quedó eliminado en primera fase tras un partidazo de novela contra Senegal: perdían 3-0, lo empataron 3-3 con puro corazón, pero no alcanzó para pasar (26º puesto).

Alemania 2006: La moneda del repechaje esta vez salió cruz. El seleccionado uruguayo masticó la amargura de quedarse afuera del Mundial alemán al caer por la vía de los penales frente a Australia en la definición disputada en Sídney.

Sudáfrica 2010: El renacer de la mística celeste que conmovió a todo el continente. Con un Diego Forlán descomunal —elegido el mejor jugador del torneo—, el equipo del Maestro Tabárez metió un cuarto puesto histórico, coronado por la mítica noche de la mano de Suárez y el penal picado del Loco Abreu ante Ghana.

Brasil 2014: En el "grupo de la muerte", Uruguay sacó a relucir su chapa de gigante eliminando a Inglaterra e Italia con un Luis Suárez intratable. Golpeados en lo anímico por la posterior e injusta sanción de la FIFA al "Pistolero", se despidieron en octavos tras caer ante Colombia.

Rusia 2018: Un equipo maduro, sólido atrás y letal arriba. Uruguay pasó su grupo con puntaje ideal y sin recibir goles, eliminó a la Portugal de Cristiano Ronaldo con un doblete inolvidable de Edinson Cavani y cayó en cuartos ante Francia, cerrando un tremendo 5º puesto mundial.

Qatar 2022: El fin de ciclo de una generación dorada dejó un sabor muy amargo. A pesar de ganarle 2-0 a Ghana en la última jornada con pasajes de buen fútbol, el equipo se quedó afuera en primera ronda por el criterio de goles a favor, finalizando en la 20ª posición.

La propuesta colectiva de la Celeste

Bajo la conducción táctica de Marcelo Bielsa, la Selección de Uruguay pateó el tablero de su propia historia reciente. Dejó atrás el histórico libreto del repliegue defensivo y la fricción para transformarse en un equipo voraz, de presión asfixiante en campo rival y transiciones a una velocidad que asusta. Fiel al estilo del "Loco", la Celeste sale a plantarse con protagonismo absoluto en cualquier cancha, asumiendo riesgos y desgastando físicamente a los rivales a través de un despliegue atlético formidable.

El sistema de cabecera es un 4-3-3 elástico y sumamente dinámico. El motor de este funcionamiento está en un mediocampo moderno y todo-terreno, poblado por volantes mixtos que muerden, recuperan y rompen líneas de inmediato con conducciones verticales o pases punzantes. Atrás, los centrales juegan adelantados casi a mitad de cancha, apostando fuerte al anticipo y la velocidad para sostener el achique de las líneas en campo enemigo.

En ofensiva, la propuesta es de un ritmo frenético. Los extremos fijan la amplitud de la cancha pero lastiman rompiendo en diagonal hacia el área, mientras los laterales pasan al ataque de manera constante para generar superioridad numérica. Es un Uruguay incómodo, directo, que no te deja respirar y que busca someter a los oponentes mediante la intensidad física y la agresividad conceptual.

El motor del equipo: Federico Valverde

Este engranaje colectivo de alta intensidad encuentra su bandera, su eje y su máxima expresión futbolística en Federico Valverde. El volante del Real Madrid juega en la Selección con el mapa del partido en la cabeza; es el auténtico termómetro del equipo y el líder futbolístico que conecta cada una de las líneas. Su despliegue es descomunal: recupera una pelota en las puertas de su propia área y, a los pocos segundos, está pisando el área de enfrente para meter un remate de media distancia.

El esquema de la Celeste está hecho a la medida de la versatilidad de "Fede", dándole total libertad para soltarse desde el centro hacia la banda derecha para generar juego o irrumpir por el carril central con su zancada demoledora. Es la salida limpia, el pase entrelíneas que aclara el panorama y la primera opción de contraataque cuando el equipo recupera el balón. Con Valverde como referente absoluto y portador del ADN charrúa, Uruguay combina el despliegue físico con la cuota de jerarquía internacional necesaria para plantarse de igual a igual ante cualquier potencia mundial.

Agenda celeste: el fixture en el Mundial 2026

Uruguay vs. Senegal: Martes 16 de junio a las 16 horas (hora argentina) en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey.

Uruguay vs. Irak: Lunes 22 de junio a las 18 horas (hora argentina) en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, Pensilvania.

Noruega vs. Uruguay: Viernes 26 de junio a las 16 horas (hora argentina) en el Gillette Stadium de Foxborough, Massachusetts.