Argentina vs Suiza: el historial antes del cruce del Mundial 2026

Argentina vs. Suiza: ¿Quién domina el historial?

La Selección Argentina se prepara para un duelo clave en el Mundial 2026: este sábado a las 22, se enfrentará con Suiza en el Kansas City Stadium de Estados Unidos por los cuartos de final. Este partido marcará el octavo encuentro oficial entre ambos países en competencias internacionales.

El último choque entre Argentina y Suiza ocurrió en los octavos de final del Mundial Brasil 2014. En ese encuentro, el partido terminó empatado en los 90 minutos, pero la Albiceleste logró imponerse en el tiempo extra gracias a un gol de Ángel Di María, que selló la victoria y la clasificación del equipo de Alejandro Sabella.

Curiosamente, el primer enfrentamiento entre ambos también tuvo lugar en una Copa del Mundo, aunque en aquella oportunidad fue durante la fase de grupos del Mundial Inglaterra 1966. En Sheffield, la Selección dirigida por Juan Carlos Lorenzo se impuso 2-0 con goles de Luis Artime y Ermindo Onega, dejando una marca temprana en el historial.

Además de esas victorias, el historial muestra que en dos ocasiones terminaron igualados. La primera fue en mayo de 1990, con un 1-1 en un amistoso previo al Mundial de Italia, donde Abel Balbo anotó para Argentina. La segunda igualdad se dio en 2007, también 1-1, con un gol de Carlos Tevez en el equipo que dirigía Alfio Basile.

Así, Argentina lleva una ventaja en el historial con cinco victorias, dos empates y cero derrotas frente a Suiza. Este dato suma un condimento extra al esperado encuentro del sábado, donde ambos equipos buscarán avanzar en la lucha por el título mundial.

El historial entre Argentina y Suiza

Argentina: 5 triunfos

Suiza: 0 victorias

2 empates

Todos los partidos disputados: