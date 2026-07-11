Ver Noruega vs. Inglaterra en vivo por Fútbol Libre o Xuper TV el Mundial 2026 es ilegal: por dónde hacerlo de manera legal

Haaland contra Kane, un duelo que quedará en la historia.

Noruega e Inglaterra protagonizarán uno de los cruces más atractivos del torneo cuando se enfrenten este sábado a las 18 (horario argentino) por los cuartos de final del Mundial 2026, en busca de un lugar entre los cuatro mejores del certamen. El conjunto nórdico llega impulsado por una campaña histórica, mientras que los ingleses buscarán confirmar su candidatura al título después de superar una exigente prueba en los octavos de final. El ganador continuará en carrera por la Copa del Mundo y se instalará a sólo dos partidos de la consagración.

El encuentro reúne a dos equipos que atraviesan momentos de confianza, aunque con estilos bien diferentes. Noruega intentará seguir haciendo historia en su mejor participación mundialista, mientras que Inglaterra apostará por el peso de su experiencia y la calidad de un plantel repleto de figuras. El choque también tendrá como atractivo el duelo entre Erling Haaland y Jude Bellingham, dos de las grandes estrellas del fútbol europeo.

Por dónde ver Noruega frente a Inglaterra

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

El encuentro entre Noruega e Inglaterra de este sábado será transmitido por DSports, Flow y Paramount +.

Cómo llegan Noruega e Inglaterra al encuentro

La selección noruega llega fortalecida tras protagonizar una de las grandes sorpresas del torneo al eliminar a Brasil por 2-1 en los octavos de final. El equipo dirigido por Ståle Solbakken mostró una gran disciplina táctica, una defensa sólida y una enorme contundencia en ataque. Erling Haaland fue la gran figura al convertir los dos goles de la clasificación y volverá a ser la principal referencia ofensiva. A su lado, Martin Ødegaard será el encargado de conducir el juego y abastecer a un equipo que buscará aprovechar cada recuperación para salir rápido de contragolpe. La velocidad por las bandas y el orden defensivo aparecen como las principales armas de un seleccionado que pretende seguir sorprendiendo.

Noruega viene de eliminar a Brasil.

Del otro lado estará una Inglaterra que sufrió más de la cuenta para dejar en el camino a México. El conjunto dirigido por Thomas Tuchel ganó por 3-2 en un partido muy intenso, en el que incluso debió sostener la ventaja durante buena parte del segundo tiempo con un futbolista menos. Jude Bellingham volvió a demostrar su capacidad para desequilibrar en los momentos decisivos, mientras que Harry Kane aportó experiencia y eficacia en el área rival. Para este compromiso, los ingleses buscarán monopolizar la posesión de la pelota y presionar alto para impedir que Noruega encuentre espacios para lanzar a Haaland.

El duelo promete un atractivo choque de estilos. Noruega intentará repetir la fórmula que le permitió eliminar a Brasil, con un bloque compacto y ataques directos, mientras que Inglaterra buscará imponer su jerarquía individual y el manejo del balón para controlar el desarrollo del encuentro. Con el boleto a semifinales en juego, el margen de error será mínimo y cada detalle puede resultar decisivo en un partido que aparece entre los más esperados de esta instancia del Mundial.