La exigencia de Deschamps a Francia antes del choque con Marruecos: "Nos falta puntería"

El seleccionador de Francia, Didier Deschamps, durante la rueda de prensa

A horas de que comiencen a disputarse los cuartos de final del Mundial, el director técnico de Francia, Didier Deschamps, sacudió la tranquilidad de su plantel con una fuerte autocrítica. A pesar de que el seleccionado galo es el equipo más efectivo del torneo con 14 tantos, el entrenador instó públicamente a sus futbolistas a alcanzar una contundencia aún mayor en el área rival de cara al decisivo partido de este jueves frente a Marruecos.

Francia viene de sufrir más de la cuenta en los octavos de final, donde venció ajustadamente a Paraguay por 1-0 gracias a un gol de penal de su capitán, Kylian Mbappé. Con ese tanto, la estrella del Real Madrid llegó a los 7 festejos en la competencia y se mantiene como el segundo máximo artillero de la Copa del Mundo, apenas un escalón por debajo del argentino Lionel Messi, quien lidera la tabla con 8 goles.

Fútbol: Copa Mundial de la FIFA 2026 - Octavos de final - Paraguay vs Francia

"Tenemos que ser más eficaces en ataque. A veces tenés seis ocasiones y metés dos goles, y otras veces tenés dos chances y marcás las dos. Lo más importante en estas instancias es no perdonar", analizó Deschamps en conferencia de prensa.

El partido de este jueves representa una revancha directa de las semifinales del Mundial de Qatar 2022, encuentro en el que los franceses terminaron con el histórico sueño de los Leones del Atlas. Sin embargo, el entrenador galo advirtió que el escenario actual es completamente diferente: Marruecos ya no es el equipo revelación, sino una selección consolidada, llena de confianza, que viene de ganar la Copa Africana de Naciones y de eliminar con autoridad a Países Bajos y a Canadá.

Para armar el ataque ultra peligroso que compone junto a Ousmane Dembélé, Bradley Barcolá y Michael Olise, Deschamps todavía tiene una duda clave en la mitad de la cancha. El cuerpo técnico esperará hasta último minuto la evolución del volante Aurélien Tchouaméni, quien arrastra una dolencia muscular y será evaluado en la práctica vespertina.

Polémica con las tarjetas de la FIFA y el "factor Trump"

En los pasillos de la concentración francesa también hay malestar por cuestiones reglamentarias. Deschamps confirmó que la FIFA rechazó formalmente la apelación presentada por la Federación Francesa para que se le retirara la tarjeta amarilla a Michael Olise, recibida en el partido ante Paraguay, por lo que el delantero jugará condicionado.

La rigidez del comité disciplinario de la FIFA con el jugador francés encendió la polémica en el búnker europeo, especialmente porque se dio pocos días después de una controvertida resolución del organismo. La FIFA decidió suspender de oficio una sanción por tarjeta roja al futbolista estadounidense Folarin Balogun, una medida excepcional que se tomó tras una fuerte presión pública e intervención directa del propio presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sumando una cuota de geopolítica al caliente clima del Mundial norteamericano.

Con información de Reuters.