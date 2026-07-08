A prueba de todo: los nuevos celulares que resisten el agua, el polvo y salvan tu bolsillo de accidentes

Fuente: Xataka.

Hay una diferencia real entre un celular resistente y uno frágil, y se nota en los momentos menos esperados. El mensaje urgente que hay que responder mientras llueve, el celular sobre el escritorio lleno de polvo de obra, la bebida que vuela en el colectivo. Para ese tipo de uso cotidiano, la certificación IP68 no es un lujo de gama alta: es una necesidad práctica que el Galaxy A57 5G y el A37 5G traen a un segmento más accesible de la línea Samsung.

Qué garantiza exactamente la certificación IP68

IP68 es el estándar más alto de resistencia al polvo y al agua disponible en el mercado. El primer dígito (6) indica protección total contra el ingreso de polvo. El segundo (8) certifica que el dispositivo puede sumergirse en agua —en condiciones de laboratorio— sin sufrir daños. En el uso cotidiano, eso se traduce en tranquilidad frente a salpicaduras, lluvia, entornos con tierra o arena y los pequeños accidentes que nadie planifica.

La certificación no convierte al celular en un equipo de buceo, pero sí elimina buena parte de las situaciones de riesgo que hacen que un teléfono termine con la pantalla negra antes de tiempo.

Para qué tipo de usuario están pensados

La Serie Galaxy A tiene un propósito claro: llevar características de gama alta a un precio más accesible. El A57 5G y el A37 5G no son la excepción: combinan conectividad 5G, funciones de Galaxy AI para tareas cotidianas, mejoras en cámara y rendimiento, y ahora la certificación IP68. Es el perfil ideal para quien lleva el celular a todos lados —trabajo, cursada, actividades al aire libre— y no quiere preocuparse cada vez que empieza a llover.

El bonus que suma valor: Spotify Premium gratis

Quienes compren el Galaxy A57 5G, A37 5G u otros modelos de la Serie A pueden canjear hasta tres meses de Spotify Premium sin costo adicional, a través de la app Samsung Members. El beneficio está disponible hasta abril de 2028. Para activarlo, hay que ingresar a Samsung Members, buscar el banner de la campaña de Spotify y seguir los pasos de verificación. La cantidad de meses de prueba varía según el historial de suscripción del usuario.