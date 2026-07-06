Chau WhatsApp: la lista definitiva de los celulares que se quedan sin servicio desde julio

Fuente: Aire de Santa Fe.

Meta actualiza periódicamente los requisitos técnicos mínimos de WhatsApp, y en cada revisión una nueva tanda de dispositivos queda fuera del soporte oficial. Esta vez el corte afecta a modelos que todavía circulan en hogares argentinos: el Samsung Galaxy S3, el Galaxy S4, varios Motorola de primera generación y hasta el iPhone 6. El cambio ya es efectivo.

Por qué WhatsApp cortó el soporte a estos celulares

La razón oficial que dio Meta combina dos factores: rendimiento y seguridad. Los dispositivos con Android anterior a 5.0 o iOS anterior a 15.1 ya no reciben actualizaciones de sus fabricantes, lo que los deja expuestos a vulnerabilidades que la app no puede compensar mediante parches propios. Además, las nuevas funciones de WhatsApp —mejoras en videollamadas, herramientas de IA y sistemas de protección de datos— requieren capacidades de procesamiento que esos equipos no tienen.

La lista completa de modelos afectados

HTC: Desire 300, Desire 500, Desire 601 y One M7.

Desire 300, Desire 500, Desire 601 y One M7. Huawei: Ascend G6, Ascend P6 y Ascend Y530.

Ascend G6, Ascend P6 y Ascend Y530. LG: L70, L90, Optimus G, Optimus L5 II y Optimus L7 II.

L70, L90, Optimus G, Optimus L5 II y Optimus L7 II. Motorola: Moto E (primera generación), Moto G (primera generación) y Moto X (primera generación).

Moto E (primera generación), Moto G (primera generación) y Moto X (primera generación). Samsung: Galaxy Ace 4, Galaxy Core II, Galaxy S3, Galaxy S4 y Galaxy S4 Mini.

Galaxy Ace 4, Galaxy Core II, Galaxy S3, Galaxy S4 y Galaxy S4 Mini. Sony: Xperia E1, Xperia L, Xperia M, Xperia SP y Xperia Z.

Xperia E1, Xperia L, Xperia M, Xperia SP y Xperia Z. iPhone: 5, 5c, 5s, 6 y 6 Plus.

Qué pasa si tu celular está en la lista

WhatsApp dejó de funcionar por completo en estos dispositivos: no se pueden enviar ni recibir mensajes, hacer videollamadas ni acceder a los chats guardados. Tampoco es posible descargar la app desde las tiendas oficiales, y si ya estaba instalada, no recibirá actualizaciones.

La única salida es cambiar de celular. Cualquier equipo con Android 5.0 o superior, o con iOS 15.1 en adelante, puede seguir usando WhatsApp sin problemas. Antes de comprar uno nuevo, conviene verificar en Ajustes qué versión del sistema operativo tiene el dispositivo.