Motorola lanzó Global Connect: de qué se trata la nueva función que regala roaming en el Mundial

La compañía regalará 1 GB de datos gratuitos a los usuarios compatibles.

Motorola presentó Global Connect, una nueva aplicación integrada para viajes que busca simplificar el acceso a datos móviles en el exterior. Como promoción de lanzamiento, la compañía regalará 1 GB de datos gratuitos a los usuarios compatibles, con cobertura en más de 160 países, eliminando la necesidad de depender de redes Wi-Fi públicas o de pagar costosos cargos de roaming.

La herramienta ya está disponible en Argentina, Brasil, Chile, México y Perú, y Motorola confirmó que durante este año llegará a nuevos mercados, entre ellos Reino Unido, Italia, Alemania y Polonia. La aplicación fue desarrollada junto a Gigs y estará preinstalada en millones de celulares de la marca, aunque también puede descargarse desde Google Play Store en los países habilitados.

Qué es Motorola Global Connect y cómo funciona

Global Connect es la primera aplicación nativa de conectividad para viajes integrada en un smartphone de una gran marca. Su principal ventaja es que permite utilizar una única eSIM para conectarse a Internet en distintos países, sin necesidad de instalar un nuevo perfil cada vez que el usuario cruza una frontera.

Una vez activada, la aplicación permite elegir el destino, seleccionar el plan de datos, instalar la eSIM y conectarse a la red desde el propio teléfono. Motorola asegura que el servicio trabaja con cientos de operadores alrededor del mundo para ofrecer automáticamente la mejor señal disponible y que los precios son transparentes, sin cargos inesperados por roaming.

Global Connect busca simplificar el acceso a datos móviles en el exterior.

El beneficio gratuito y los planes disponibles

Para impulsar el lanzamiento, Motorola entregará 1 GB de datos sin cargo a todos los usuarios elegibles. Según la empresa, ese volumen alcanza para unas 10 horas de navegación web o varias horas de reproducción de video.

Una vez consumido el beneficio inicial, los usuarios podrán contratar paquetes adicionales desde la misma aplicación. Los planes parten desde 1 GB por USD 2,99, con opciones de mayor capacidad según las necesidades del viaje.

Qué celulares son compatibles

Global Connect está disponible para los dispositivos Motorola compatibles con eSIM, incluyendo modelos recientes de las familias razr, edge y moto g. Para verificar si un equipo puede utilizar el servicio, basta con ingresar a Ajustes > Red móvil > Añadir eSIM. Si esa opción aparece en el teléfono, el dispositivo es compatible con la nueva plataforma.