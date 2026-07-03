Una figura de C5N confirmó que renunció al canal tras 13 años: "Un ciclo se cierra"

Un emblemático periodista de C5N dice adios.

Después de 13 años, este importante periodista decidió irse de C5N. Hasta hace poco, el periodista conducía El Diario junto a Daniela Ballester, quien meses atrás sufrió un ACV y debió ausentarse de la pantalla. La información fue confirmada por el periodista Pablo Montagna a través de sus redes sociales.

¿Quién es el periodista de C5N que se fue?

"Julián Guarino dejó @C5N luego de 13 años en la señal de noticias", informó Montagna, quien repasó el recorrido del conductor dentro de la señal. "Había llegado al canal en 2013 junto a Antonio Laje, en el recordado pase desde A24COM. A lo largo de más de una década, formó parte y lideró numerosos ciclos. Hasta hace unos días conducía El Diario (de 18 a 20) junto a Ballester Dani", agregó.

Julián Guarino no continuará en C5N.

Con la salida de Guarino, El Diario cambiará de formato. "A partir de ahora, Daniela Ballester quedará al frente del emblemático noticiero en formato de conducción solista", precisó Montagna, marcando así el rumbo que tomará el ciclo de cara a los próximos meses.

¿Dónde seguirá trabajando Juan Guarino?

Sobre el futuro profesional del conductor, Montagna adelantó que Guarino se volcará de lleno a un emprendimiento propio: "El nuevo rumbo de Julián Guarino: se enfocará de lleno en su proyecto personal, Shale24, la plataforma digital de noticias y análisis especializada en el sector energético global".

El mensaje de despedida de Guarino

Tras conocerse la noticia, el propio Guarino compartió un extenso posteo en Instagram donde habló sobre su decisión. "Un ciclo se cierra y otro se abre. Palabras pueden elegirse muchas, pero yo prefiero un 'gracias'. Al Grupo Indalo, a sus históricas autoridades y a las actuales: a mis compañeros de todos estos años", comenzó.

El conductor también tuvo palabras para su compañera de conducción: "También es un 'hasta luego' para mis compañeros de El Diario, el ciclo que co-conducía junto a Dani Ballester, una excelente profesional y persona y, sobre todo, una gran amiga de todos estos años".

Julián Guarino se despidió con una carta.

Por último, agradeció a todo el equipo detrás de cámara y a la audiencia: "Gracias a toda esa inmensa familia que es C5N: productores, directores, cámaras, vestuaristas, maquilladores, que me acompañaron cada día y me ayudaron a salir de la mejor manera al aire (...) Gracias a todos los televidentes de tantos años. Sin ellos, nada de esto hubiese sido posible. Hasta cualquier momento".