Benito Fernández reveló cuál fue el último mensaje que le mandó Ernestina Pais antes de morir: "Con el alma"

La dura revelación de Ernestina Pais.

El mundo del espectáculo despidió este domingo a Ernestina Pais, quien murió el viernes 26 de junio luego de que el auto que conducía fuera embestido por una formación del Tren de la Costa. El velatorio se realizó en una casa de sepelios sobre avenida Córdoba, desde las 8 de la mañana hasta después de las 11.30, y convocó a decenas de figuras del ambiente, entre ellas a sus compañeros de la obra teatral El divorcio del año.

El dolor de Benito Fernández sobre la muerte de Ernestina Pais

Entre las personalidades que se acercaron a despedir a la conductora estuvo Benito Fernández. El diseñador de moda ingresó visiblemente afectado y, al salir, fue abordado por la prensa que cubría el operativo. Lejos de poder mantener la compostura, el dolor lo desbordó por completo mientras intentaba dar unas palabras en vivo.

Fernández empezó recordando el vínculo que lo unía a Ernestina desde hacía años. "Me acompañó cuando estuve internado por depresión, yo la acompañé a ella también", arrancó diciendo, visiblemente conmovido frente a los micrófonos.

Benito Fernández era muy cercano a Ernestina Pais.

El mensaje que no pudo terminar de contar

El momento más fuerte llegó cuando, sin planearlo, el diseñador recordó la última conversación que había tenido con la conductora. "Me quedo con el último mensaje, que la verdad lo escuché ayer y me movilizó mucho, donde ella me citó un texto de Borges. Me dijo 'Benito, como dice Borges, la única relación que no necesita de la presencialidad es la amistad'... perdón, me emociono mucho", relató, ya con la voz quebrada.

Fue en ese instante cuando llegó la frase que resume el vínculo entre ambos: "Te quiero con el alma…", alcanzó a decir Benito, antes de quebrarse por completo y abrirse paso entre las cámaras, sin poder terminar de contar los detalles de esa charla íntima.

Ante la imposibilidad de Fernández de continuar, fue el cronista de A24 quien tomó la palabra para explicar lo sucedido: "Tuvo que cortar la nota, dejar de hablar, porque rompió en llanto y se emocionó. Benito Fernández daba cuenta de lo que había sido su último contacto con Ernestina", señaló, en medio de una cobertura marcada por el dolor y la conmoción de todo el ambiente artístico.