Ángel de Brito reveló un desgarrador dato sobre la muerte de Ernestina Pais: "Los testigos veían"

De Brito contó como fue el accidente de Ernestina Pais.

La sorpresiva muerte de Ernestina Pais generó un impacto enorme en el ambiente artístico y periodístico. La conductora falleció el viernes 26 de junio luego de que el auto que manejaba fuera embestido por una formación del Tren de la Costa en San Isidro, un siniestro en el que perdió la vida en el acto. En LAM, Ángel de Brito brindó nuevos detalles sobre cómo se produjo el trágico hecho.

¿Cómo fue el accidente de Ernestina Pais?

"Tuvo un accidente, su auto fue arrollado por un tren en San Isidro. Nos quedamos mudos todos con la noticia", relató el conductor al aire, visiblemente afectado por la noticia. Según explicó, Ernestina intentó cruzar el paso a nivel de las calles Sáenz Peña y El Cano con la barrera baja, cuando el vehículo fue impactado por la formación. "El impacto se produjo del lado del conductor y provocó el fallecimiento en el acto", precisó.

De Brito dio detalles de la muerte de Ernestina Pais.

El dato que estremeció al estudio

Fue en ese momento cuando De Brito reveló el detalle que más conmovió a los presentes en el piso de LAM: el teléfono celular de la conductora había quedado a un costado del camino tras el choque, y seguía sonando. "Nos están contando los testigos que estaban en el lugar que su celular quedó al costado del camino y que veían que estaba Muscari llamando desesperadamente porque Ernestina tenía función en Tigre", contó el conductor, en referencia al director teatral José María Muscari, quien intentaba comunicarse con ella sin saber lo que acababa de ocurrir.

Pepe Ochoa sumó un dato sobre el destino que tenía la conductora esa noche. "Iba para el teatro", contó, ya que Pais tenía función esa noche en el Teatro Niní Marshall de Tigre junto al elenco de El divorcio del año. El panelista también aportó contexto sobre la peligrosidad de la zona del siniestro: "Lo que tiene ese lugar es que el Tren de la Costa zigzaguea todo el tiempo y siempre tenés que ir cruzando barreras."

La causa quedó en manos de la Justicia de San Isidro, que ordenó peritajes para determinar el funcionamiento del paso a nivel al momento del choque. Además, se peritó el celular para verificar si lo estaba usando o no al momento de cruzar la vía con la barrera baja. La justicia quiere saber fehacientemente que sucedió esa noche.