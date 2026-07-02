Yanina Latorre reveló el por qué Ernestina Pais manejaba con la licencia inhabilitada al momento de la tragedia.

Luego del trágico accidente que terminó con la vida de Ernestina Pais tras ser embestida por una formación del Tren de la Costa en un paso a nivel de San Isidro, se conocieron nuevos detalles sobre su situación vial. Entre ellos, se reveló que tenía la licencia de conducir inhabilitada al momento de la tragedia.

Durante una transmisión en vivo de Sálvese Quién Pueda (América TV), la periodista Yanina Latorre explicó: “Ella decía que su karma era el auto y fue una mala suerte total porque la persona que le hacía de Uber ese día no pudo y ella agarró el auto, pero estaba inhabilitada para manejar”.

Según se conoce hasta el momento, Ernestina acumulaba múltiples infracciones por exceso de velocidad con su Honda City y registraba multas que superan los 2.500.000 de pesos entre la Ciudad y la provincia de Buenos Aires. Además, su licencia había sido inhabilitada tras una serie de episodios en los que se negó a someterse a controles de alcoholemia.

El trágico accidente de Ernestina Pais

La conductora y periodista Ernestina Pais falleció tras un trágico accidente ferroviario ocurrido el viernes 26 de junio en el paso a nivel de las calles Sáenz Peña y El Cano, en Martínez, partido de San Isidro. En ese sentido, la autopsia determinó que la causa de la muerte fue un traumatismo encefalocraneano grave.

En los últimos años, Ernestina Pais habló públicamente sobre sus problemas con el alcohol y contó que la pandemia marcó un punto de quiebre, ya que su consumo se descontroló y la situación se volvió insostenible. En este contexto, durante el accidente conducía con el registro suspendido por haberse negado previamente a realizar un test de alcoholemia. A raíz de esto, la fiscalía ordenó pericias toxicológicas para determinar en qué estado se encontraba al momento del impacto, por lo que esa investigación continúa en curso.

